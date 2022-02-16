Часть школ Калининского района перевели на дистант из-за сообщений о лжеминировании

Некоторые петербургские школы, расположенные в Калининской районе, временно переведут на дистанционное обучение из-за сообщений о лжеминировании, которые им поступали в течение последних трёх дней, делится 78.ru.

Лишь одиннадцать учебных заведений продолжат работать очно: № 150, № 138, № 9, № 172, № 148, № 111, № 28, № 128, № 693, № 172, № 619; остальные 42 школы переходят на удалёнку.

"Решение об отмене занятий принимают руководители учреждений. Это связано с ожиданием кинологической бригады УМВД. Каждое здание должно быть обследовано на наличие взрывных устройств", - уточнили в отделе образования администрации района.

Очередные взрывоопасные послания школы получили в среду, 16 февраля, утром.