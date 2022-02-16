ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:09

Фонд капремонта Петербурга расторгает договоры с недобросовестными подрядчиками

фото ЗакС политика Фонд капремонта Петербурга расторгает договоры с недобросовестными подрядчиками

Фонд капитального ремонта Петербурга объявил о расторжении ряда договоров с подрядчиками, которые на систематической основе не выполняли возложенные на них обязанности по исполнению городской программы капремонта, информирует пресс-служба вице-губернатора Анатолия Повелия.

На данный момент договора расторгаются с ООО "УНР-398" и ООО "Альянс", которые не заменили крыши и инженерные сети на более чем 20 адресах. Первая компания должна была обслуживать дома в Адмиралтейском и Калининском районах, вторая - также в Адмиралтейском и Приморском районах.

"Организации, которые недобросовестно подходят к исполнению своих обязанностей будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков услуг и не смогут в дальнейшем попасть на стройки, финансируемые средствами Фонда", - констатировали в Смольном.

Ремонт предстоит завершить новым подрядчикам, первые конкурсы по выбору исполнителей начнутся уже 15 марта текущего года.

Следует напомнить, что согласно Краткосрочному плану капремонта на 2022 год на работы по более чем 2 тысячам адресов выделено почти 20 млрд рублей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама