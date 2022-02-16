Фонд капремонта Петербурга расторгает договоры с недобросовестными подрядчиками

Фонд капитального ремонта Петербурга объявил о расторжении ряда договоров с подрядчиками, которые на систематической основе не выполняли возложенные на них обязанности по исполнению городской программы капремонта, информирует пресс-служба вице-губернатора Анатолия Повелия.

На данный момент договора расторгаются с ООО "УНР-398" и ООО "Альянс", которые не заменили крыши и инженерные сети на более чем 20 адресах. Первая компания должна была обслуживать дома в Адмиралтейском и Калининском районах, вторая - также в Адмиралтейском и Приморском районах.

"Организации, которые недобросовестно подходят к исполнению своих обязанностей будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков услуг и не смогут в дальнейшем попасть на стройки, финансируемые средствами Фонда", - констатировали в Смольном.

Ремонт предстоит завершить новым подрядчикам, первые конкурсы по выбору исполнителей начнутся уже 15 марта текущего года.

Следует напомнить, что согласно Краткосрочному плану капремонта на 2022 год на работы по более чем 2 тысячам адресов выделено почти 20 млрд рублей.