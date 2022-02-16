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Выборы 2021

Новости 17:35

Резник подал в суд на СК из-за недопуска на выборы

фото ЗакС политика Резник подал в суд на СК из-за недопуска на выборы

Политик Максим Резник подал иск к Следственному комитету из-за того, что не смог принять участие в выборах в Заксобрание Петербурга, сообщила "Фонтанка.ру". По данным издания, бывший депутат ЗакСа добивается выплаты компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей.

"Истец перенёс сильнейшее эмоциональное потрясение и глубокие нравственные страдания и острые переживания, поскольку оборвалась его длительная политическая карьера; он лишился любимой работы, являвшейся к тому же единственным источником его доходов", — цитирует текст искового заявления интернет-газета.

Резник не был допущен к выборам в Заксобрание, состоявшимся в сентябре 2021 года. Следователь не разрешил находящемуся под домашним арестом политику встретиться с нотариусом, чтобы заверить документы, необходимые для выдвижения в качестве кандидата. Уже после голосования, 21 сентября, Горсуд признал незаконным запрет на общение с нотариусом.

Напомним, против оппозиционера завели уголовное деле по "наркотической" статье (ч. 1 ст. 228 УК). Политика обвиняют в том, что он якобы приобрел весной 2021 года у своего родственника 18,2 грамма запрещенного растительного вещества. Резник вину не признает, а дело считает политически мотивированным. Его родственника на прошлой неделе признали виновным в хранении запрещенных веществ без цели сбыта и приговорили к условному сроку, после чего отпустили из зала суда.


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