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Новости 12:32

Комтранс готов потратить более 11 млрд рублей на покупку 81 низкопольного трамвая

фото ЗакС политика Комтранс готов потратить более 11 млрд рублей на покупку 81 низкопольного трамвая

Петербургский комитет по транспорту разместил на портале госзаказа тендер на приобретение 81 низкопольного трамвая: на эти цели ведомство готово потратить 11,6 млрд рублей.

Отметим, что эта закупка является уже третьей, организатором первых двух являлся ГУП "Горэлектротранс".

Искомые комтрансом трамваи должны быть со 100% низким уровнем пола: 23 двухсекционных, 20 трёхсекционных и 38 трёхсекционных двустороннего движения. При этом 28 трёхсекционных вагонов двухстороннего движения должны быть поставлены одними из первых: их хотят вывести на линию ООО "ТКК" ("Чижик"). 

Полностью партия должна быть поставлена в город на Неве до 28 ноября 2023 года. Первые семь штук при этом должны прибыть до конца мая текущего года.

Подрядчика выберут в марте 2022 года.


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