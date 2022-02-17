Комтранс готов потратить более 11 млрд рублей на покупку 81 низкопольного трамвая

Петербургский комитет по транспорту разместил на портале госзаказа тендер на приобретение 81 низкопольного трамвая: на эти цели ведомство готово потратить 11,6 млрд рублей.

Отметим, что эта закупка является уже третьей, организатором первых двух являлся ГУП "Горэлектротранс".

Искомые комтрансом трамваи должны быть со 100% низким уровнем пола: 23 двухсекционных, 20 трёхсекционных и 38 трёхсекционных двустороннего движения. При этом 28 трёхсекционных вагонов двухстороннего движения должны быть поставлены одними из первых: их хотят вывести на линию ООО "ТКК" ("Чижик").

Полностью партия должна быть поставлена в город на Неве до 28 ноября 2023 года. Первые семь штук при этом должны прибыть до конца мая текущего года.

Подрядчика выберут в марте 2022 года.