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Новости 13:57

Аварийный дом на Курской ушёл с молотка за рекордные 420 млн при стартовой цене в 290 млн рублей

фото ЗакС политика Аварийный дом на Курской ушёл с молотка за рекордные 420 млн при стартовой цене в 290 млн рублей

Аварийное нежилое здание на Курской улице недалеко от метро "Обводный канал" ушёл с молотка за 420,5 млн рублей при начальной цене в 290 млн рублей, сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на данные Российского аукционного дома.

Объект располагается на Курской улице, 11/72, лит. А. Его площадь составляет 7,5 тысяч м2. В "комплекте" с домом идёт участок 2,4 тысяч "квадратов".

Информация о готовящемся аукционе появилась 20 января.

Дом является собственностью города и изначально продавался на условиях приватизации. Победителем объявили ООО "Запстрой": компания, пишет "ДП", стоила ЖК в Мурино.

Несмотря на то, что здание признали аварийным, оно находится в достаточно неплохом состоянии, что в итоге и повлияло на значительный рост цены.


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