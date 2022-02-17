Аварийный дом на Курской ушёл с молотка за рекордные 420 млн при стартовой цене в 290 млн рублей

Аварийное нежилое здание на Курской улице недалеко от метро "Обводный канал" ушёл с молотка за 420,5 млн рублей при начальной цене в 290 млн рублей, сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на данные Российского аукционного дома.

Объект располагается на Курской улице, 11/72, лит. А. Его площадь составляет 7,5 тысяч м2. В "комплекте" с домом идёт участок 2,4 тысяч "квадратов".

Информация о готовящемся аукционе появилась 20 января.

Дом является собственностью города и изначально продавался на условиях приватизации. Победителем объявили ООО "Запстрой": компания, пишет "ДП", стоила ЖК в Мурино.

Несмотря на то, что здание признали аварийным, оно находится в достаточно неплохом состоянии, что в итоге и повлияло на значительный рост цены.