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Новости 11:44

Более 400 жертвователей ФБК* готовы стать свидетелями защиты на новом процессе Навального

фото ЗакС политика Более 400 жертвователей ФБК* готовы стать свидетелями защиты на новом процессе Навального

Среди бывших спонсоров ликвидированного ФБК* набралось более 400 человек, желающих выступить в качестве свидетелей на процессе по новому делу против политика Алексея Навального, который начался на текущей неделе. Об этом накануне вечером в своей авторской программе на YouTube-канале "Навальный live" сообщил ближайший сподвижник оппозиционера Леонид Волков. Столько желащих помочь стороне защиты насчитали за сутки с того момента, как был объявлен их "набор".

"Мы анонсировали, что раз они так себя ведут и раз они четырех свидетелей притащили, которые якобы были обмануты, то мы вчера распространили призыв откликнуться людей, кто не боится и кто донатил и готов выступить свидетелем, что он донатил и не считает себя обманутым", - произнес Волков в эфире.

Напомним, что в обвинительном заключении фигурирует четыре эпизода мошенничества на сумму 2,7 млн рублей. Оппозиционеры, проанализировав показания свидетелей обвинения, подвергли их скепсису, указав на целый ряд странностей в приведенных историях взаимоотношений потерпевших со структурами Навального.

Суд над Навальным проходит непосредственно в ИК-2 Покрова, где он отбывает наказание по другому экономическому и не менее скандальному делу - делу "Ив Роше".

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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