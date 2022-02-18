Единороссы в Заксобрании пообещали заняться правилами размещения граффити

Лидер фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Павел Крупник намерен подготовить инициативу в защиту уличного искусства, сообщила 18 февраля пресс-служба городского отделения партии. На пересмотр правовой базы и разработку нового регламента депутат решился после истории с борьбой за сохранение мурала Даниила Хармса на улице Маяковского.

— Надеюсь, скоро сможем представить новый городской закон и в будущем сможем избежать подобных сложных ситуаций, а уличные произведения искусства займут заслуженное и, главное, законное место в нашем любимом городе, — заявил единоросс.

Депутат выразил сожаление, что "с точки зрения права, нет разницы между этим замечательным Хармсом и неприличным словом, которое хулиган нарисовал на стене Эрмитажа". Приступить к работе над документом единороссы намерены в ближайшее время, сейчас они ведут консультации со Смольным по этому поводу.

Ранее стало известно, что граффити с Хармсом закрасят до конца лета, но на том же месте появится световая проекция.

— Мы сумели сохранить полюбившееся изображение литератора на привычном месте, сумели учесть требования закона, прислушаться к голосу активистов и жителей города, — сообщил по этому поводу Крупник. — Более того, мы вдохнули толику современности в это произведение.

Напомним, изображение Хармса на углу дома № 11 по улице Маяковского появилось в 2016 году. В 2021 году суд обязал коммунальщиков закрасить портрет. Недовольные этим петербуржцы пытались отстоять изображение, но безуспешно. Отголоском этой борьбы стала петиция на Change.org с требованием "заменить световой проекцией действующего губернатора Петербурга".

Отметим, что депутаты "Единой России" и раньше пытались легализовать уличное искусство. В частности, в 2019 году ЗакС принял за основу законопроект о создании в Петербурге специальных мест, где можно будет рисовать на стенах, получив на это разрешение в упрощённом режиме. Главный инициатор документа Денис Четырбок предлагал обязать Смольный создать площадки, на которых можно будет заниматься стрит-артом вообще без предварительного согласования. Однако в городской администрации большинство предложений не нашли понимания. Там настаивали на том, что рисовать на лицевых фасадов здания запрещено, а творить в других местах не хотят сами художники.

В октябре 2021 года уличное искусство раскритиковал новый вице-губернатор Петербурга и член "Единой России" Максим Мейксин.

— Я считаю, что великие архитекторы строили наш город таким, какой он есть, не надо украшать его настенной живописью, — сказал Мейксин депутатам.

Он также заявил, что граффити в Петербурге якобы появляются в рамках американской программы "Раздор". Ее задача, по словам чиновника, сталкивать между собой группы населения и органы государственной власти.