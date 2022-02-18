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Новости 17:25

Суд в Петербурге отправил в СИЗО полицейского, обвиняемого в пытках электрошокером

фото ЗакС политика Суд в Петербурге отправил в СИЗО полицейского, обвиняемого в пытках электрошокером

Приморский районный суд Петербурга постановил поместить под стражу на два месяца полицейского Павла Марчука, передает объединенная пресс-служба городских судов. Его обвиняют в применении физической силы и электрошокера к задержанному: эпизод имел место в ноябре прошлого года.

По версии следствия, в День сотрудника МВД полицейские задержали мужчину в Приморском районе и увезли в участок №86, где он подвергся групповому избиению. На него составили протокол по делу о мелком хулиганстве.

Вместе с 34-летним Марчуком в качестве свидетелей по делу о превышении должностных полномочий проходят трое его коллег.

Во вторник 15 февраля пресс-служба петербургского главка МВД сообщила ЗАКС.Ру, что в случае подтверждения фактов насилия в отделе полиции главного фигуранта дела уволят из органов.


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