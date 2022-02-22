Депутат ЗакСа Чебыкин выступил в суде по делу Коваля

Выборгский районный суд 22 февраля продолжил допрос свидетелей по делу бывшего депутата Законодательного собрания Романа Коваля, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Следствие считает, что экс-парламентарий якобы получал вознаграждение от предпринимателей за заключение контрактов с бюджетными организациями, деньги на которые вероятно выделили в рамках "депутатских поправок".

О механизме внесения изменений в бюджет в суде расспросили депутата Законодательного собрания от "Единой России" Константина Чебыкина. Он якобы тоже подавал поправки в бюджет, по которым потом выделялись деньги на фигурирующие в деле Коваля закупки, считает следствие.

Чебыкин сообщил, что к нему постоянно поступают обращения от бюджетных учреждений с просьбой выделить деньги - соответствующие предложения он подаёт в бюджетно-финансовый комитет ЗакСа, который формирует поправку в бюджет. Так могут поступать и другие депутаты, рассказал Чебыкин. Он напомнил, что парламентарии могут и сами подавать поправки. Депутат заявил, что вместе с коллегами не может влиять на распределение средств уже после утверждения бюджета. Не могут парламентарии влиять и на выбор поставщика, сказал Чебыкин. Адвокат Коваля Игорь Резонов поинтересовался у депутата, может ли он объяснить, что средства на одну из закупок выделили по поправке губернатора, а не благодаря его предложению. Депутат только повторил, что вносил предложение:

⁃ Я предложение вносил на основании того письма, которое я получил от главного врача.

Медучреждение могло направить запрос на то же оборудование и в комитет, предположил Чебыкин. Он добавил, что о Ковале ничего плохого сказать не может. Бывший коллега проявил ответную благодарность.

- Вы хотите сказать, что сделаете все для своего района: и табличку составите [по предложениям в бюджет], и поедете на приём к губернатору… - начал Коваль.

- Я в этом ничего сложного не вижу, - согласился Чебыкин.

⁃ Лишь бы улучшить качество жизни населения. <…> Я, конечно, горжусь нашей дружбой, - закончил свою мысль Коваль после допроса Чебыкина.

Также в суде выступили свидетели, которые работали в медучреждениях во время заключение контрактов, о которых идёт речь в деле. В частности, на заседании допросили бывшего главного врача поликлиники №91 Наталью Яковлеву. Она рассказала, что познакомилась с Ковалем во время предвыборной кампании в 2016 году, так как сама является членом "Единой России". От этой партии Коваль избрался в парламент.

Яковлева рассказала, что в 2018-2019 годах медорганизация обращалась к депутатам, комитетам и чиновникам с просьбой выделить средства на то или иное оборудование. В частности, обращались к Ковалю, Евгению Никольскому, Сергею Никешину, рассказала Яковлева. По ее словам, она не в курсе, как именно депутаты выделяли средства. Описывая проведение одной из закупок она сообщила, что вся документация по аукционам прозрачна. Саму процедуру проводила администрация района, заявила Яковлева. Она добавила, что иногда и депутаты удовлетворяли не все просьбы. Экс-глава поликлиники сообщила, что, по ее данным, парламентарии никак не помогали в выборе поставщика или определении стоимости оборудования:

⁃ У нас такого не было. Точно могу сказать.

Заместитель начальника по административно-хозяйственным вопросам Госпиталя для ветеранов войн Сергей Данилов выступил с аналогичными показаниями. Он тоже рассказал, что медорганизация регулярно обращалась к депутатам и просила у них средства на оборудование. Таких депутатов около 15, заявил Данилов. Он добавил, что аналогичные просьбы направлялись и в исполнительные органы власти.

Адвокат Резонов поинтересовался у Данилова и Яковлевой, откуда у предпринимателя Михаила Лихолетова взялись все коммерческие предложения по закупкам, которые фигурируют в деле. Документы изъяло следствие, уточнил адвокат. Он пояснил, что на основании этих документов формируется начальная максимальная цена закупки. Медработники выразили удивление и ответить на вопрос не смогли.

Допросили в суде и бывшего помощника Коваля Евгения Стрельцова. Он рассказал, что входило в его обязанности, и подтвердил, что депутат получал письма из различных бюджетных учреждений. Стрельцов добавил, что может положительно охарактеризовать своего бывшего начальника. О подобном заявила и экс-глава поликлиники №91. По ее словам, все "наши" бывшего депутата благодарят.

Напомним, Коваля и его помощника Андрея Гришина задержали летом 2020 года. На экс-депутата возбудили дело по статье о получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ), а на помощника - о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Следствие считает, что Гришин мог получать взятки от бизнесменов Михаила Лихолетова и Антона Сидорова и передавать их Ковалю. Подробнее о вменяемой обвинением схеме заключения контрактов и передачи денег - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова