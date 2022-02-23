Молодогвардейцы с флагами и плакатами в честь ДНР и ЛНР прошлись по Невскому проспекту

Флешмоб на Дворцовой площади 23 февраля, посвященный признанию Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, перерос в шествие примерно пяти десятков прокремлевских активистов. Акцию осветил петербургский фотожурналист Давид Френкель в своем микроблоге.

Как указывает Френкель, участники уповали на отсутствие у акции организатора, в связи с чем, по их мнению, полиция никак не препятствовала шествию, состоявшемуся вопреки противоэпидемическим ограничениям. Акция завершилась групповой фотосессией возле Казанского собора.

Напомним, что Россия признала независимость двух государственных образований на Донбассе 21 февраля, причем в границах более широких, чем подконтрольные сепаратистам территории. Накануне российский президент получил от Совета Федерации разрешение вводить в ДНР и ЛНР войска.

фото: Давид Френкель / Twitter