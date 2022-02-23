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Новости 19:16

Петербургские феминистки провели антивоенный "тихий пикет" в метро

фото ЗакС политика Петербургские феминистки провели антивоенный "тихий пикет" в метро

Участницы "Восьмой инициативной группы" 23 февраля провели "тихий пикет" в петербургском метрополитене. Феминистки проехались по центральным станциям с сумками-шопперами с надписями "Нет войне" и "Нет смертям, нет войне". К такой форме демонстрации они обратились из-за роста политического преследования за активизм. Участницы акции выступают против деятельности российских войск на территории Украины. 

"Для нас использование этого формата это одновременно один из наиболее безопасных способов высказывания (хотя даже он не является безопасным), а также это способ выразить солидарность Дарье Серенко и другим активисткам, которые арестованы. Мы убеждены, что государство арестовывает наиболее активных из нас, надеясь предотвратить протест, но государство забывает, что нельзя посадить за решетку активистские идеи и стратегии", - говорится в заявлении "Восьмой инициативной группы". 

Ранее в этот же день над Фонтанкой активисты растянули баннер с текстом "Нет войне". Авторы перфоманса также выступают против российской агрессии в отношении Украины. 

Напомним, президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Россия признала границы республик, которые соответствуют территории Донецкой и Луганской областей. Часть этих территорий находится под контролем Украины. Решение Путина повлекло обвал рубля и введение новых санкций со стороны стран Запада. 


Константин Леньков


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