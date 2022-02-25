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Новости 16:51

"Яблочника" Багрова арестовали на 10 суток

фото ЗакС политика "Яблочника" Багрова арестовали на 10 суток

Красногвардейский районный суд Петербурга 25 февраля арестовал члена "Яблока" Юрия Багрова на 10 суток. Его признали виновным в организации одновременного пребывания граждан, которое привело к нарушению общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП), сообщил ЗАКС.Ру координатор движения "Весна" Валентин Хорошенин. 

Полицейские задержали Багрова неподалеку от станции метро "Гостиный двор" днем 24 февраля вместе с Хорошениным. Силовики отказались назвать причину задержания. В это же время у Гостиного двора проходили одиночные пикеты против войны на Украине. 

Напомним, накануне в Петербурге, по данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*, из-за антивоенных акций задержали более 430 человек. Около 400 из них были схвачены на митинге против действий российских военных на территории Украины. В петербургские суды поступило более 150 административных дел на задержанных.

О том, как прошла антивоенная акция в Петербурге, - в материале ЗАКС.Ру. 

 

*Проект "ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных организаций - иностранных агентов

 


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