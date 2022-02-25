"Яблочника" Багрова арестовали на 10 суток

Красногвардейский районный суд Петербурга 25 февраля арестовал члена "Яблока" Юрия Багрова на 10 суток. Его признали виновным в организации одновременного пребывания граждан, которое привело к нарушению общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП), сообщил ЗАКС.Ру координатор движения "Весна" Валентин Хорошенин.

Полицейские задержали Багрова неподалеку от станции метро "Гостиный двор" днем 24 февраля вместе с Хорошениным. Силовики отказались назвать причину задержания. В это же время у Гостиного двора проходили одиночные пикеты против войны на Украине.

Напомним, накануне в Петербурге, по данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*, из-за антивоенных акций задержали более 430 человек. Около 400 из них были схвачены на митинге против действий российских военных на территории Украины. В петербургские суды поступило более 150 административных дел на задержанных.

О том, как прошла антивоенная акция в Петербурге, - в материале ЗАКС.Ру.

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