В Петербурге за антивоенную акцию арестовали двух матерей несовершеннолетних детей

Красногвардейский районный суд Петербурга 25 февраля назначил двум участницам антивоенного митинга от трех до шести суток ареста за организацию массового скопления людей, повлекшего нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП), сообщает "Апология". Они воспитывают несовершеннолетних детей, что запрещает им назначать наказание, связанное с ограничением свободы.

Суд арестовал мать троих детей младше 14 лет Галину Агееву на шесть суток. Она рассказала ЗАКС.Ру, что ее задержали практически сразу после того, как он пришла к Гостиному двору.

- Как только я оказалась не месте, практически сразу, не прошло и пяти минут, на меня выдвинулась толпа в балаклавах, которая меня молча просто под руки взяла и повела в автозак. Никаких лозунгов я не выкрикивала. Единственное, что у меня на пакете было написано "нет войне". Вот и все, - рассказала Агеева.

Пока она будет находится в спецприемнике, за детьми будет ухаживать ее супруг. Сейчас ее хотят доставить обратно в отделение полиции.

Кроме нее Красногвардейский суд арестовал на трое суток Евгению Герасимчук. "Апология" писала, что Герасимчук представила суду свидетельство о рождении, которое подтверждало, что у нее полуторагодовалый ребенок.

Согласно ч.2 ст. 3.9 КоАП, суд не может назначать административный арест женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет. Также суд не может применить такую меру к беременным, несовершеннолетним и инвалидам I и II групп.

Напомним, после антивоенной акции у Гостиного двора 24 февраля в отделы полиции попали около 400 человек. В петербургские суды поступило более чем 170 материалов.

Константин Леньков