Марию Алехину арестовали на 15 суток за неповиновение полиции

Хамовнический суд Москвы 28 февраля назначил 15 суток ареста Марии Алехиной. Участницу Pussy Riot посчитали виновной в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП), сообщила "Медиазона"*.

Алехину задержали и доставили в отдел полиции в воскресенье. В предыдущий раз она получила 15 суток спецприемника 8 февраля: тогда активистке вменили демонстрацию нацистской символики из-за поста семилетней давности в Instagram.

Напомним, в сентябре 2021 года суд назначил Алехиной год ограничения свободы по санитарному" делу.

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