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Новости 20:21

Марию Алехину арестовали на 15 суток за неповиновение полиции

фото ЗакС политика Марию Алехину арестовали на 15 суток за неповиновение полиции

Хамовнический суд Москвы 28 февраля назначил 15 суток ареста Марии Алехиной. Участницу Pussy Riot посчитали виновной в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП), сообщила "Медиазона"*.

Алехину задержали и доставили в отдел полиции в воскресенье. В предыдущий раз она получила 15 суток спецприемника 8 февраля: тогда активистке вменили демонстрацию нацистской символики из-за поста семилетней давности в Instagram.

Напомним, в сентябре 2021 года суд назначил Алехиной год ограничения свободы по санитарному" делу.

*"Медиазона" внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов


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