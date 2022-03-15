Активисту из Иваново удалось взыскать с МВД 27 тысяч рублей за незаконное задержание на митинге 2021 года

В Иваново Фрунзенский райсуд удовлетворил иск местного активиста Никиты Западного и взыскал с регионального управления МВД 27 400 рублей компенсации морального вреда за незаконное задержание на "пронавальнинском" митинге 21 апреля 2021 года. О решении суда рассказал у себя в телеграм-канале представлявший интересы активиста адвокат Сергей Римский.

Западный был задержан в ходе апрельской демонстрации в поддержку Алексея Навального. После суд признал его виновным в нарушении правил участия в митинге (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), оштрафовав активиста на 10 тысяч рублей.

Впоследствии Ивановский областной суд отменил постановление нижестоящего суда и прекратил дело.

Напомним, российским активистам редко, но удаётся отстоять в судах незаконность своего преследования на митингах и "отбить" свои штрафы. В одном из последних случаев это удалось активисту из Череповца, который смог добиться компенсации в размере 5 тысяч рублей за задержание.