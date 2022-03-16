Депутат Шишлов обратился к Москальковой из-за задержаний петербуржцев на акциях протеста

Лидер фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Александр Шишлов 16 марта направил обращение уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой провести проверку возможных случаев нарушения прав задержанных на протестных акциях в городе на Неве. Текст письма депутат разместил на своем Telegram-канале.

Парламентарий отмечает, что сотрудники полиции проводят "неизбирательные задержания", необоснованно применяют физическую силу и отказываются допускать защитников к активистам. Он также обратил внимание на жалобы на превышение допустимого срока задержания и нарушение прав журналистов, задержанных во время освещения протестов.

Кроме того, Шишлов указал на "двойные стандарты" петербургских силовиков, которые в некоторых случаях не замечают нарушения "антиковидного" постановления правительства Петербурга. В частности, он написал о несогласованной акции на Дворцовой площади 23 февраля в поддержку признания Донецкой и Луганской народных республик. Тогда на мероприятии собралось более тысячи человек, среди которых были представители молодежного движения "Единой России" и других провластных объединений. Полицейские препятствовать флешмобу не стали.

"Яблочник" попросил омбудсмена провести проверку по факту "массовых и грубых" нарушений прав граждан и пресечь повторение подобных случаев.

Напомним, с 24 февраля в разных городах России проходили несанкционированные пацифистские митинги. В Петербурге 13 марта полиция задержала не менее 180 человек, причем среди них были и простые прохожие, не планировавшие принимать участие ни в каких акциях.

Константин Леньков