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Новости 15:39

Прокуратура потребовала компенсации от ТСЖ из-за травмировавшей петербурженку наледи

фото ЗакС политика Прокуратура потребовала компенсации от ТСЖ из-за травмировавшей петербурженку наледи

Прокуратура Центрального района отчиталась 16 марта о завершении проверки, организованной после падения наледи на 69-летнюю жительницу Петербурга. Инцидент произошел 14 февраля на углу Садовой улицы и переулка Крылова, женщина получила травмы, от которых не оправилась до настоящего времени.

Прокурор направил иск о взыскании в пользу пострадавшей пенсионерки морального вреда с ТСЖ "Крылова, 1". Сейчас иск находится на рассмотрении.

Напомним, женщина была госпитализирована с места происшествия в Мариинскую больницу, где у нее диагностировали черепно-мозговую травму. На следующий день пострадавшую выписали, сама она говорила, что не планирует судиться с коммунальщиками.

Фото: pixabay


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