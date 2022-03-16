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Новости 17:54

Роскомнадзор заблокировал сайт BBC News

фото ЗакС политика Роскомнадзор заблокировал сайт BBC News

Сайт BBC News заблокирован с 16 марта на территории России. Согласно информации универсального сервиса Роскомнадзора по проверке ограничения доступа к сайтам, основанием для этой меры стало требование Генпрокуратуры от 24 февраля.

Ранее стало известно, что с утра среды РКН успел заблокировать более 30 ресурсов на территории России, апеллируя к требованию Генпрокуратуры. В их число попали "Новые Известия", Bellingcat*, белорусское "Еврорадио" и другие российские и зарубежные СМИ.

*Bellingcat внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента


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