В Ленобласти смягчили антиковидный режим

Начиная с 17 марта в Ленобласти смягчаются меры, рассчитанные на снижение уровня заболеваемости коронавирусом. Изменения в "антиковидное" постановление подписал губернатор Александр Дрозденко, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

С сегодняшнего дня в Ленинградской области снимается ограничение на количество зрителей и участников спортивных и физкультурных мероприятий. Работа детских лагерей разрешается "в прежнем режиме по чек-листам", а детям медработников обещана компенсация полной расчетной стоимости путевки в лагерь.

В Петербурге очередное снятие части ограничений состоится 18 марта. Среди прочего, оно подразумевает разрешение на ночную работу баров и ресторанов.