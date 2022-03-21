Что грозит пользователям Facebook* и Instagram*

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Тверской суд Москвы 21 марта признал экстремистской и запретил деятельность компании Meta*. Под запрет попали и принадлежащие ей соцсети Facebook* и Instagram*. Ранее они были заблокированы на территории России, однако многие россияне обходят блокировку с помощью VPN. Генпрокуратура обещает за это не наказывать. Юристы призывают пользователей запрещенных соцсетей быть бдительными.

Запрет Meta Platforms. Inc* и ее социальных сетей Facebook* и Instagram* - первый в России случай, когда экстремистской признали коммерческую организацию. Этого добивалась Генпрокуратура. Поводом для иска ведомства стало решение Meta снять запрет на использования "языка ненависти" в отношении российских военнослужащих и официальных лиц в условиях событий на Украине.

Решение Тверского суда не распространяется на мессенджер WhatsApp, еще один продукт Meta*. В отношении материнской компании оно должно быть исполнено немедленно. Это налагает обязательство на компанию, но не на пользователей, объяснила ЗАКС.Ру юристка Анастасия Буракова. По ее словам, граждан и юрлица могут начать привлекать к ответственности после окончательного вступления решения в силу - через 30 дней или после апелляции. Например, под статью о пропаганде или публичном демонстрировании экстремистской символики (20.3 КоАП) теоретически может попасть футболка или визитка с логотипом запрещенной соцсети, или ее упоминание на сайте. Более того, вопросы у правоохранителей могут возникнуть и к иконке приложения социальной сети на смартфоне.

- К хранению экстремистских материалов относится и содержание смартфонов. Если эти иконки прописаны как официальная символика, то они будут относиться к символике экстремистской организации. Это, конечно, не уголовная, а административная статья, но приятного все равно мало, - отметила Буракова.

При любом упоминании Meta*, Facebook* и Instagram*, СМИ их нужно будет маркировать как экстремистские организации, напомнила эксперт. В противном случае возникнет риск нарушить статью о злоупотреблении свободой массовой информации (13.15 КоАП). При этом гиперссылка на запрещенную организацию или вставка в текст публикации из американской социальной сети - даже опубликованный много лет назад - уже может быть квалифицирована как распространение экстремистских материалов (20.29 КоАП). К ответственности за это привлекают не только прессу, но и рядовых граждан, говорит Буракова.

- Учитывая, что прецедентов не было, нам придется иметь дело не с понятными и изложенными по пунктам нормами законов, а с домыслами отдельных правоохранителей, которые, вполне возможно, будут произвольными и нелогичными, - говорит управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко. - Но уже можно согласиться с тем, что использование символики и финансирование услуг - это два наиболее вероятных состава, которые ретивые правоохранители в регионах будут пытаться запустить.

Финансированием экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ) могут посчитать, например, покупки акций или заказ рекламных постов.

- Покупка рекламы действительно может быть расценена как финансирование экстремистской организации. Это уголовная статья. В этой части любая покупка рекламы после вступления в силу решения суда – через месяц либо после апелляции – может трактоваться как финансирование экстремистской деятельности, - говорит Буракова.

Instagram* и Facebook* в России уже заблокированы. Роскомнадзор ограничил доступ к этим соцсетям за несколько дней до судебного разбирательства. Однако некоторые россияне обходят блокировку с помощью VPN-сервисов. Никакой ответственности за это для пользователей не предусмотрено. Представители Генпрокуратуры в суде заявили, что и после запрета соцсетей их использование не будет считаться экстремизмом.

Опрошенные ЗАКС.Ру эксперты рекомендуют россиянам относиться к этим обещаниям настороженно.

- Слова представителя прокуратуры, к сожалению, потом нельзя будет приложить к возбужденному уголовному делу, - предупреждает Буракова. - Поэтому пользователям расслабляться точно не стоит.

Медиа-юрист Кравченко от советов воздержался, но отметил, что сам пока планирует продолжать пользоваться попавшими под запрет соцсетями.

- Дать юридический совет, опираясь на заявления далеко не первых лиц наших далеко не правоохранительных органов, - безусловно, это за гранью профессионализма, - полагает эксперт. - Я могу сказать только, что для себя я считаю абсолютно приемлемым использовать Instagram, Facebook и WhatsApp в качестве платформ для распространения информации. Скорее всего, я услышу о первых 10 делах, пойму, что это новая сформировавшаяся практика, и только потом буду менять привычки.

Участники "Сетевых свобод" допустили, что под уголовное преследование могут попасть IT-специалисты, сотрудничавшие с Meta*, или акционеры компании. Теоретически эти люди попадают под статью об участии в деятельности экстремистской организации (ст. 282 УК РФ). Однако речь идет о коммерческой компании и риски у программистов значительно ниже, чем, например, у сторонников Алексея Навального, заметили "Сетевые свободы" в своем Telegram-канале.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России, также под запрет попали действия ее дочерних проектов Facebook и Instagram.

Сергей Еремеев