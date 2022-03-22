"ВКонтакте" заблокировала страницу Ильи Яшина из-за высказываний о ситуации на Украине

Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала страницу политика Ильи Яшина из-за высказываний о конфликте на Украине.

Решение обосновано требованием Генеральной прокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Ранее соответствующим образом был ограничен доступ к фан-сообществами политолога Екатерины Шульман и историка Тамары Эйдельман, а также пабликам независимых СМИ.

Напомним, Генпрокуратура обосновала свое внесудебное решение тем, что оба ограниченные в правах СМИ якобы систематически распространяют призывы к экстремизму и некорректные сведения о действиях Российской армии на Украине.