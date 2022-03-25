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Почти шесть тысяч петербуржцев получили травмы из-за плохой зимней уборки

фото ЗакС политика Почти шесть тысяч петербуржцев получили травмы из-за плохой зимней уборки

Прокуратура Петербурга направила в Смольный представление по итогам проверки качества уборки города прошедшей зимой, сообщила 25 марта "Фонтанка". По информации издания, документ за подписью зампрокурора Забурко поступил в аппарат вице-губернатора Анатолия Повелия в начале недели.

Согласно данным прокуратуры, за зиму 2021-2022 годов в медицинские учреждения Петербурга обратились 5 864 человека, травмированные из-за некачественной уборки снега и льда. Из них "от падения снежно-ледовых масс" пострадали 116 горожан.

"Установлены тяжкие последствия, в Центральном и Выборгском районах возбуждены уголовные дела по факту оказания услуг ненадлежащего качества", — информирует надзорное ведомство.

В середине марта стало известно о требовании прокуратуры от ТСЖ "Крылова, 1" выплатить компенсацию пенсионерке, которой на Садовой улице на голову упала наледь.


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