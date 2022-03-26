"Вынужденный мигрант с невозможностью вернуться": Истории петербуржцев об отъезде из России

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"Командировка" без обратного билета", "травматичный опыт миграции" - так недавние жители Петербурга называют свой отъезд из России после 24 февраля. ЗАКС.Ру пообщался с ними и выяснил, что послужило крайней точкой, как они намерены строить свою жизнь и думают ли о возвращении на родину.

"И я улетел, в никуда"

В конце февраля некоторые россияне стали собирать вещи и уезжать за границу. В самой стране пока не озвучивали цифр о том, сколько граждан ее покинуло. По подсчетам соседних государств, куда передислоцировались россияне - уехали тысячи людей. Экономист Константин Сонин 8 марта примерно подсчитал, что Россию после 24 февраля могли покинуть около 200 тысяч человек.

В социальных сетях между тем появилось множество чатов, где люди обмениваются опытом по "релокации" в другие страны. Судя по возросшей стоимости билетов на самолет и арендной плате за жилье, большей популярностью у россиян пользуются Грузия, Армения и Турция. Для въезда в эти страны гражданам России не надо делать визу. В них же организация "Ковчег" поддерживает россиян, предоставляя им бесплатное временное жилье и другую помощь. В социальных сетях организация рассказывает россиянам, куда и как можно переехать, а также связывает с волонтерами на местах.

Несколько человек, заселившихся в дом "Ковчега" в Стамбуле, приехали из Петербурга. Один из них, индивидуальный предприниматель и стилист-режиссер съемок Александр (имя изменено по просьбе героя - прим. ЗАКС.Ру) рассказал, что до недавних событий работал в издательском доме и развивал собственные проекты. После 24 февраля работать ему в России стало сложно: закрылись некоторые магазины одежды, затруднилась поставка товаров из-за невозможности оплатить их с российского счета. Стилист рассказал, что его мама занималась оппозиционной деятельностью, и вместе они ходили на акции протеста после 24 февраля. Это привело к неприятным последствиям, добавил Александр:

- Нам поступали угрозы разного характера, в основном ей, нежели мне. И у меня призывной возраст. Очень боюсь, что, если вдруг меня призовут, то… <...>. Я боюсь, я не могу, я не хочу… <...> Помимо этого, я представитель ЛГБТ - тоже было неоднократное преследование по этой теме. На одном известном YouTube-шоу я совершил каминг-аут. После этого у меня начались проблемы: меня узнавали на улице, оскорбляли, несколько раз нападали. Обращения и заявления в полицию ни к чему ни приводили. Просто всё навалилось, большим таким комом.

В Стамбул вместе с мужем, ребенком и двумя котами уехала из Петербурга дизайнер обуви Александра Черноусова. Она рассказала ЗАКС.Ру, что еще в 2008-2012 годах при той волне эмиграции решила со своим молодым человеком не покидать Россию до определенного момента.

- Я не знаю, насколько это наивно звучит, но мы любим свою родину, и поэтому мы не хотели уезжать. Но тогда мы договорились, что для нас будет "звоночком", после которого мы собираем свои вещи, детей, которые к тому моменту будут, и уезжаем. Мы договорились, что это будут разговоры о смертной казни, - рассказала Черноусова.

Заговорил об этом заместитель председателя Совета безопасности и лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев 26 февраля. Он прокомментировал выход России из Совета Европы словами о том, что это хорошая возможность для возвращения смертной казни.

По словам Черноусовой, они с мужем решили сдержать данное когда-то обещание и уехали из России в тот же день. Стилист Александр рассказал, что изначально купил билет в Стамбул на 13 марта, но авиакомпания отменила рейс. Тогда стилист, по его словам, стал искать другие билеты за границу.

- По приложению Turkish Airlines я смотрел билеты: может, кто-то откажется, может, кто-то не полетит. Свободные билеты выскакивали иногда, но я не успевал их даже оплатить - кто-то другой уже ввел данные и оплатил. Я так сидел несколько часов, смотрел…. Выпал билет - и я через три часа уже сидел в аэропорту. У меня был рюкзак, я даже не успел взять с собой ноутбук… И я улетел, в никуда.

Из Петербурга уехали несколько муниципальных депутатов и активистов. У некоторых из них прошли обыски по новому уголовному делу о "телефонном терроризме". В частности, о своем отъезде после обысков заявил мундеп МО "№72" Владимир Волохонский. Муниципальный депутат МО "Малая Охта" Василий Кунин во время оперативных мероприятий отбывал административный арест в 12 суток после участия в пацифисткой акции. В это же время правоохранительные органы провели обыск в квартире его бабушки, рассказал ЗАКС.Ру Кунин. По словам мундепа, он к этой квартире никакого отношения не имеет. Этот обыск стал одной из причин для переезда, заявил мундеп. Он добавил, что другим фактором для отъезда стали новые законы об уголовной ответственности за дискредитацию и за распространение ложной информации о российских военных - максимальный срок лишения свободы по последней статье составляет 15 лет. По мнению Кунина, теперь человека могут посадить просто за проявление его позиции или высказывание мнения.

- Скажем так, я посчитал, что я гораздо более полезным могу быть на свободе, хоть и не в России, чем в России, но в тюрьме, - сказал Кунин. - Я вышел из спецприемника, проконсультировался с коллегами, друзьями, семьей. Все мне сказали: "Ты должен уехать". Я, конечно, сопротивлялся некоторое время. Через два дня после выхода из спецприемника я купил билеты, и через четыре дня я улетел.

В Грузию после начала событий на Украине перебралась директор по коммуникациям Мария Гурова. Она рассказала ЗАКС.Ру, что билет купила уже 26 февраля:

- Мы улетели 1 марта через Ереван в Тбилиси с моим молодым человеком. Билет купили почти сразу - 26 февраля. Это было полностью эмоциональное решение. Мы собрали одну сумку на двоих, оставили квартиру, успели сделать коту прививку и отвезти его маме, потому что нельзя сразу вести его с собой.

По словам Гуровой, уехать она решила из-за страха о будущем. Представив возможные негативные сценарии, она решила, что лучше оказаться по другую сторону от российской границы, если ее закроют.

Тем, у кого была действующая шенгенская виза, удалось уехать в страны Европы. В частности, так поступил бывший главный редактор "МК в Петербурге" и обозреватель "Эха Москвы в Петербурге" Максим Кузахметов. Он рассказал ЗАКС.Ру, что вместе с супругой и несовершеннолетними детьми уехал в Таллин. Кузахметов напомнил, что еще с 2019 года, когда он участвовал в муниципальных выборах от партии "Яблоко", к нему домой стали приходить органы опеки из-за неких анонимных сообщений.

- Последний раз пришли на той неделе. И не было сил уже ждать, когда вышибут дверь, как у [журналистки Светланы] Прокопьевой, или когда придут к моим родственникам, как у [главы "Яблока" в Пскове Льва] Шлосберга получилось. <...> Если раньше к этому можно было относиться с досадой, сейчас так уже не получается, когда заводят уголовные дела. У меня очень мрачные прогнозы, - поделился Кузахметов.

Еще один петербуржец и индивидуальный предприниматель Николай (имя изменено по просьбе героя - прим. ЗАКС.Ру) в конце февраля находился на отдыхе в Барселоне. Он решил оттуда не возвращаться. По словам Николая, конфликт на Украине поставил крест на том, что его держало в России. Петербуржец рассказал, что в городе организовывал различные культурные проекты, но перспектив в этой сфере в текущей ситуации он для себя не видит. Для свободомыслящих людей не осталось места, считает Николай.

- У меня всегда была довольно активная политическая позиция, возникали разного рода проблемы. В России я не собирался бы скрывать своё мнение. И в виду того, что я уже на плохом счету, я очень сильно рискую своей свободой, - сказал предприниматель.

Поддержка и сложности

Собеседники ЗАКС.Ру рассказали, что лично с негативом в отношении себя как россиян в других странах не столкнулись, но слышали несколько подобных историй.

- Один только случай я слышал бытовой русофобии. Условно, в магазине человек стоял в очереди, и ему по-русски женщина сказала: "Что-то вас много сюда приехало. Это не очень хорошо". Я и много моих знакомых ни разу в такой ситуации не оказывались, кроме этой истории, других я не встречал. Сам лично сталкивался только с обратным отношением: все очень любезны, все очень вежливы, помогают, - рассказал мундеп Кунин из Еревана.

Директор по коммуникациям Гурова тоже слышала историю о том, что к россиянкам подошли с вопросом, почему они приехали в Грузию, а не остались в своей стране. В основном люди понимают, почему граждане России покинули свою страну, сочувствуют им и помогают, судя по рассказам петербуржцев.

- Турция - это страна с очень сложной, глубокой историей, которая прямо сейчас находится в непростой точке своей истории. И надо сказать, что в Турции у людей очень глубокая психология насчет политических процессов. И они понимают нас как никто, наверно. Они понимают, что жизнь жестче, - считает дизайнер Черноусова. - Я вижу поддержку, вижу очень много помощи. Я очень благодарна людям здесь за это.

О поддержке со стороны граждан государств, куда они переехали, рассказали и другие петербуржцы.

При этом, многие собеседники ЗАКС.Ру отметили, что сложности из-за российского гражданства все же случаются. Например, Гурова сообщила, что в Тбилиси в некоторых объявлениях о сдаче квартир пишут о нежелании сдавать их гражданам России. Она предположила, что это вопрос финансовой стороны. У россиян могут быть сложности с работой и оплатой жилья, или они могут внезапно уехать, если в стране улучшится политическая ситуация, пояснила Гурова.

Другая сложность - открытие счетов и пользование банковскими картами из России - этого сделать практически невозможно, утверждают петербуржцы.

- В Турции сейчас не открывают счет в банке, если у тебя русский паспорт. Очень сложно снять жилье, делать какие-то дела, связанные с документами или с заключением каких-то договоров, русским не дают работу, - рассказал стилист-режиссер съемок Александр.

Похожие проблемы есть и в Эстонии, рассказал журналист Кузахметов. Он напомнил, что российские банковские карты за границей не действуют, а открыть новую с туристической визой нет возможности. Без карты же возникают сложности со съемом жилья и даже проезда в общественном транспорте, сказал Кузахметов. Но, по его словам, есть добрые люди, которые сами предлагают помощь и оплачивают все своей картой в обмен на наличные деньги.

"Очень хочется домой"

Собеседники ЗАКС.Ру покинули страну без конкретных планов на дальнейшую жизнь. У некоторых пока есть работа в России на удаленке, за счет чего они и планируют жить. Но, как отметила дизайнер обуви Черноусова из Стамбула, российский рубль сейчас практически ничего не стоит и как-то использовать свои карты за границей невозможно:

- Будем откровенны, я работаю удаленно бесплатно, потому что я никогда не получу деньги за свою работу.

Пользоваться банковскими картами с российской платежной системой "Мир" пока можно в Ереване, отметил муниципальный депутат Кунин. Он добавил, что позже планирует перебраться в Грузию. Некоторые петербуржцы тоже рассчитывают переехать в другие страны, где будет комфортнее жить и работать. Но пока какие-то планы строить могут не все.

- Сложно что-то планировать по-человечески. Каждый день новые новости, все меняется, и не понятно, на что ориентироваться. В целом, я люблю Тбилиси, и я допускаю возможность, что при любом раскладе я тут останусь. Но, так как это очень стрессовый и травматичный опыт миграции, когда ты собралась за вечер, сейчас просто очень хочется домой, на самом деле, - сказала директор по коммуникациям Гурова из Тбилиси.

Дизайнер обуви Черноусова тоже сказала, что сложно строить планы, когда ситуация постоянно меняется, а конфликт между странами продолжается.

- Планировать что-то… Это как ты стоишь в горящем доме, у тебя вокруг полыхает всё, а ты думаешь: "Ладно, эта тумба сгорела, я переставлю лампу на тот стол и буду работать за ним. Ага, этот стол тоже сгорел, тогда буду работать в кабинете". Но, фактически, первым делом надо "потушить пожар", а потом уже смотреть, что там осталось, - рассуждала Черноусова.

Журналист Кузахметов рассчитывает на месте найти заработок. Но, по его словам, уехал он без конкретного плана действий.

- Работать официально я не могу, счетов заграничных у меня нет, недвижимости у меня здесь нет. Вот такой путь беженца с тремя детьми. Нет у меня никаких готовых решений. Буду ходить, что-то искать, разговаривать… Конечно, я мечтал бы сохранить профиль, работать журналистом, но здесь таких как я полно, - сказал Кузахметов из Таллина.

Сложная ситуация и с российскими эмигрантами в остальной Европе. Предприниматель Николай сказал, что после окончания действия визы может остаться в чужой стране:

- У меня, честно говоря, нет какого-то конкретного плана. На беженство я не могу подать, потому что нет серьезных причин на это. Единственная возможность - остаться здесь нелегалом. Нужно искать что-то, двигаться. <...> Нет никакой подушки, ни жилья, ни работы - ничего такого. Вынужденный мигрант с невозможностью вернуться.

Предприниматель добавил, что думает о возвращении в Россию. Правда с действующими правилами жизни в стране не представляет, что это можно сделать.

- Мысль вернуться, конечно, есть. Я никогда не планировал и не хотел жить за границей. Даже малой части свободы, которая была в России, мне хватало для того, чтобы в ней жить и не хотеть уехать за границу. Поэтому вернуться хочется, но в данный момент это какие-то мечты о том, чтобы режим поменялся. Наверно, как только будет похожая весть, то я первым делом побегу брать билет, - рассказал Николай.

Похожие мысли и у некоторых других собеседников ЗАКС.Ру. Они признались, что до 24 февраля не планировали уезжать из России, потому что любят свою родную страну. Муниципальный депутат Кунин, у родственников которого накануне его отъезда прошел обыск, тоже надеется на перемены в России. Сейчас он считает вопрос о возможном возвращении на родину самым трудным:

- Это самый трудный вопрос, на самом деле. Это, наверно, то единственное, что действительно угнетает. В этой "командировке" не куплен обратный билет. И, когда он будет куплен, абсолютно не понятно. В тех условиях, которые сейчас сложились, я не могу вернуться в Россию, потому что это вероятность уголовного преследования в любой момент, и давления на семью и близких. Я, естественно, надеюсь на то, что эта ситуация изменится как-то довольно скоро. Но, если рационально размышлять, я, конечно, внутренне настраиваюсь к тому, что надо привыкать и внутренне согласиться с тем, что, скорее всего, это надолго. Это прямо демотивирует.

Некоторые из собеседников ЗАКС.Ру затруднились с ответом на вопрос, при каких условиях они готовы приехать обратно в Россию.

- Слишком много сейчас запретов на свободную, нормальную жизнь. Я понял, что я не смогу, что это уже всё, мне опасно там находиться. <...> Сейчас была точка кипения, точка невозврата. Дальше может быть преследование. И это не жизнь, - поделился мнением стилист Александр.

Журналист Кузахметов считает, что в стране уже стало слишком много людей, у которых случилось "коллективное безумие". Даже если произойдет чудо и пройдут честные выборы, эти люди могут выбрать себе диктатора, просто помоложе, предполагает журналист.

Мундеп Кунин рассказал, что многие россияне в Ереване находятся в некоей прострации - у всех был незапланированный отъезд. Пока они отвлекаются на решение бытовых вопросов, а после устранения этих проблем "все моральные переживания нахлынут с новой силой". При этом, Кунин все же надеется на то, что рано или поздно снова будет жить в России:

- Я бы не стал говорить, что никогда не вернусь. Мне 29 лет, я их всех переживу. Но в ближайшем будущем каких-то предпосылок я не вижу. Это какое-то чудо, на которое мы все надеемся, все очень сильно ждем.

София Саттарова