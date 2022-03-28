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Муниципал 16:48

Жители Курортного района просят Беглова сохранить за муниципалами "снежные" полномочия

фото ЗакС политика Жители Курортного района просят Беглова сохранить за муниципалами "снежные" полномочия

Жители Сестрорецка и Зеленогорска направили губернатору Александру Беглову, спикеру ЗакСа Александру Бельскому и депутату Александру Ходоску коллективное письмо, посвященное проблеме уборки снега. Авторы выражают удовлетворение тем, как зимняя уборка была организована в Курортном районе минувшей зимой, и вместе с тем опасаются реформирования этой системы. О потенциальной реформе, в рамках которой представители местного самоуправления могут лишиться права убирать район от снега и льда, они узнали из СМИ, и отнеслись к этой новости скептически.

"Всей душой надеемся, что у Вас достанет мудрости проявить здоровый консерватизм и не ломать удачно сложившуюся систему. Оставьте нашим муниципалам право быть Вашими достойными преемниками и не отнимайте у них возможности помогать нам", - говорится в документе.

В тексте обращения также отмечается, что его адресаты в разные годы были тесно связаны с Курортным районом.


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МО Город Зеленогорск
Пока еще нет голосов...
МО Город Сестрорецк
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 
Ходосок Александр Владимирович 

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