Жители Курортного района просят Беглова сохранить за муниципалами "снежные" полномочия

Жители Сестрорецка и Зеленогорска направили губернатору Александру Беглову, спикеру ЗакСа Александру Бельскому и депутату Александру Ходоску коллективное письмо, посвященное проблеме уборки снега. Авторы выражают удовлетворение тем, как зимняя уборка была организована в Курортном районе минувшей зимой, и вместе с тем опасаются реформирования этой системы. О потенциальной реформе, в рамках которой представители местного самоуправления могут лишиться права убирать район от снега и льда, они узнали из СМИ, и отнеслись к этой новости скептически.

"Всей душой надеемся, что у Вас достанет мудрости проявить здоровый консерватизм и не ломать удачно сложившуюся систему. Оставьте нашим муниципалам право быть Вашими достойными преемниками и не отнимайте у них возможности помогать нам", - говорится в документе.

В тексте обращения также отмечается, что его адресаты в разные годы были тесно связаны с Курортным районом.