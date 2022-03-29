СР на встрече с Мишустиным предложила объединить Минкультуры с Роскомнадзором

В ходе встречи членов думской фракции "Справедливая Россия - За правду" с премьер-министром Михаилом Мишустиным от лица первой прозвучало предложение объединить Министерство культуры РФ с Роскомнадзором, делится РИА "Новости".

Данное заявление было сделано входе обсуждения санкций, введённых Западом в отношении РФ.

"Многое из того, о чем мы говорили, мы, конечно же, учтем при подготовке ежегодного отчета правительства в Государственной думе. Это будет не только подведение итогов, конечно, прошлого года, но и в основном обсуждение текущей непростой ситуации и вопросов, которые волнуют в первую очередь всех наших людей", - высказался Мишустин.

Отметим, что Роскомнадзор выполняет функцию интернет-регулятора, который блокирует информацию, являющуюся, по мнению властей, противоправной. С тех пор, как началась "специальная военная операция" на Украине, прошло уже пять недель: за всё это время РКН запретил доступ к более чем 30 СМИ, которые, как считают российские власти, неверно отображали ситуацию, которая происходит в стране, на территории которой разворачивается конфликт.

Добавим также, что ранее 29 марта в ходе последнего раунда переговоров между РФ и Украиной, который прошёл в Стамбуле, по заявлению российской стороны в лице Владимира Мединского, был достигнул ряд важных договорённостей.