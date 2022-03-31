Суд в Петербурге оштрафовал на 30 тысяч рублей активистку из-за баннера в поддержку канских подростков

Дзержинский райсуд Петербурга решил оштрафовать на 30 тысяч рублей активистку Александру Козичеву из-за акции с вывешиванием баннера в поддержку осуждённых подростков из Канска на Невском проспекте, делится "ОВД-Инфо"*.

Козичевой инкриминировали протестную ст. 20.2 КоАП, признав её виновной в нарушении правил проведения акции.

По словам адвоката активистки, весь процесс в её отношении строился на оперативно-розыскных мероприятиях (ОРМ), инициированных Центром "Э". Якобы один из его сотрудников обнаружил в некоем телеграм-канале видео вывешивания баннера и в результате ОРМ постановил, что именно Козичева была организатором акции. При этом адвокат отметил, что проводить ОРМ в рамках административного разбирательства противозаконно.

"По материалам дела за этот баннер можно привлечь любого", — констатировал защитник.

Напомним, 11 февраля на Невском проспекте появился баннер в поддержку юных фигурантов обозначенного разбирательства. На растяжке были написаны следующие слова: "Ребёнок в тюрьме за игру в Майнкрафт. Свободу Уварову".

Суд вынес приговоры троим школьникам из Канска 10 февраля. 16-летний Никита Уваров получил 5 лет тюрьмы, остальные юноши — условные сроки. Уварову инкриминировали статью 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности").

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