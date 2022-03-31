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Новости 16:01

Подозреваемая по делу о "телефонном терроризме" Мацапулина покинула Россию

фото ЗакС политика Подозреваемая по делу о "телефонном терроризме" Мацапулина покинула Россию

Член Федерального комитета Либертарианской партии России Рина Мацапулина временно покинула Россию из-за статуса подозреваемой по уголовному делу о "телефонном терроризме". Почти месяц девушка находится в Армении, рассказала ЗАКС.Ру сама активистка 31 марта.

— Надеюсь, что по нему [уголовному делу] не будет движений, и я в скором времени вернусь, — сказала Мацапулина.

Напомним, 5 марта силовики задержали либертарианку по подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшем причинение крупного ущерба (ч. 2 ст. 207 УК). Двое суток она провела в ИВС на улице Захарьевской. Она покинула страну через несколько дней после выхода из изолятора. Статья о "телефонном терроризме" предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в день объявления "специальной военной операции" на Украине Мацапулина вместе с другими активистами подала заявку на проведение митинга.

Недавно о своем отъезде из страны заявили мундепы Василий Кунин из МО "Малая Охта" и Владимир Волохонский из МО № 72. Последний также проходил по делу о "телефонном терроризме", но неизвестно, в каком статусе.

В сентябре 2022 года Мацапулина участвовала в выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга по 2-му округу в качестве самовыдвиженца. Из-за большого количества брака в подписях в поддержку ее выдвижения либертариантке отказали в регистрации. Она пыталась обжаловать решение Территориальной избирательной комиссии № 30, но проиграла в судах.

 

 

 

Константин Леньков


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