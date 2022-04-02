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Новости 10:25

Ушла из жизни актриса Александра Яковлева, возглавлявшая калининградское "Яблоко"

фото ЗакС политика Ушла из жизни актриса Александра Яковлева, возглавлявшая калининградское "Яблоко"

Киноактриса Александра Яковлева 1 апреля скончалась после продолжительной болезни в возрасте 64 лет, о чем РИА "Новости" сообщил ее коллега, режиссер Николай Лебедев.

"Да, это правда. Это огромное горе. Она болела, это известно, что она болела, она сама об этом объявила", - рассказал собеседник агентства.

Как киноактриса Яковлева известна по ролям в фильмах "Экипаж", "Светлая личность", "Человек с бульвара Капуцинов". С годами она стала совмещать работу в кино с общественно-политической деятельностью: в 2012 году Яковлева стала главой калининградского отделения партии "Яблоко". В этой должности она пробыла восемь лет.

"Мы с радостью приняли ее, увидев в этой яркой, талантливой женщине большой потенциал, возможность нетривиальных решений, бесстрашие в отстаивании своей и нашей общей точки зрения. <...> С ней всегда было хоть и неспокойно, но интересно работать", - выражая соболезнования, отметил председатель партии Николай Рыбаков.

На смерть советской и российской актрисы откликнулась также министр культуры Ольга Любимова.

"Многогранный талант, преданность избранному делу и яркая индивидуальность позволили ей стать одной из самых востребованных актрис нашей страны", - таковой оказалась оценка министра, переданная через пресс-службу ведомства.

По мнению Любимовой, каждая актерская работа Яковлевой была примером самоотдачи и искренности.

В 1980-х годах Александра Яковлева была замужем за петербургским публицистом Александром Невзоровым, который в настоящее время вынужденно остается за рубежом из-за заведенного на него уголовного дела. В титрах некоторых кинокартин актриса фигурировала как Александра Аасмяэ.


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