"ОВД-Инфо"*: На пацифистских акциях 2 апреля в России задержали более 185 человек

В течение 2 апреля, ознаменовавшегося пацифистскими акциями в разных городах, по России к концу последнего часа задержали более 185 человек, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Лидирует по числу задержаний Москва, где их насчитали не менее 76. Второе место занимает Петербург с как минимум 61 задержанным, включая журналистов.

В Новосибирске, Екатеринбурге, Перми, Кирове, Краснодаре, Иркутске, Самаре, Нижнем Новгороде, Ханты-Мансийске, Кемерово, Хабаровске, Омске, Курске число задержанных оценивается в пределах от одного до пятнадцати человек.

Отметим, что задержаниям на Исаакиевской площади в Петербурге предшествовал одиночный перформанс. При его освещении журналисты столкнулись с агрессивно настроенными мужчинами. Устроившую акцию Лину Барабаш увезли в отдел полиции, где она останется до суда. Ей вменили дискредитацию Вооруженных сил и использование нецензурной брани в общественном месте.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов