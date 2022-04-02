ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:59

"ОВД-Инфо"*: На пацифистских акциях 2 апреля в России задержали более 185 человек

фото ЗакС политика "ОВД-Инфо"*: На пацифистских акциях 2 апреля в России задержали более 185 человек

В течение 2 апреля, ознаменовавшегося пацифистскими акциями в разных городах, по России к концу последнего часа задержали более 185 человек, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Лидирует по числу задержаний Москва, где их насчитали не менее 76. Второе место занимает Петербург с как минимум 61 задержанным, включая журналистов.

В Новосибирске, Екатеринбурге, Перми, Кирове, Краснодаре, Иркутске, Самаре, Нижнем Новгороде, Ханты-Мансийске, Кемерово, Хабаровске, Омске, Курске число задержанных оценивается в пределах от одного до пятнадцати человек.

Отметим, что задержаниям на Исаакиевской площади в Петербурге предшествовал одиночный перформанс. При его освещении журналисты столкнулись с агрессивно настроенными мужчинами. Устроившую акцию Лину Барабаш увезли в отдел полиции, где она останется до суда. Ей вменили дискредитацию Вооруженных сил и использование нецензурной брани в общественном месте.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама