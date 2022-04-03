Задержания у парламента

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Почти 80 человек были задержаны во время акции протеста в Петербурге. Мероприятие 2 апреля получилось немноголюдным. У Мариинского дворца единовременно находилось не больше 150 человек. Несмотря на то, что в этот день никаких лозунгов и плакатов практически не было, полицейские все же нашли, кого отправить в автозаки. Например, двух участниц гендер-пати и журналистов.

В основном люди собирались на пересечении набережной реки Мойки и Исаакиевской площади. Автобусы с надписью "Росгвардия" были припаркованы неподалеку у парламента. Поначалу силовики выборочно проверяли документы у пешеходов, которые стояли на мосту. Некоторых отводили к служебным автомобилям, чтобы сверить информацию по базам данных. Когда на тротуаре, по мнению полиции, становилось слишком много людей, бойцы в форменном обмундировании резкими марш-бросками разгоняли собравшихся по набережной реки Мойки в сторону Гороховой улицы. Тех, кто не успевал убежать, сажали в автозак.

На Синем мосту расположились трое художников, которые занялись пленэрной живописью. Их привлек вид с этой точки на Исаакиевский собор. Сперва силовики с подозрением отнеслись к такому творческому порыву и попросили показать рисунки в альбоме. Убедившись, что никаких высказываний на листах нет, полицейские на время оставили художников в покое. Примерно через десять минут правоохранители вернулись. У девушек на бумаге к тому моменту вырисовывались очертания золотого купола собора. Подождав, пока художники соберут свои вещи, полицейские отвели их в автозак.

Грубее всего полицейские действовали на Большой Морской улице. Несколько человек пытались укрыться в ближайшем кафе, откуда позже сотрудники правоохранительных органов выводили их в автозак. Небольшие группы собравшихся попадали в оцепление возле автобусной остановки. Отрезав выходы с тротуара, люди в форме по очереди грузили петербуржцев в автобус.

После серии задержаний на Исаакиевской площади практически никого не осталось. Лишь несколько туристов, которые фотографировались на фоне памятника Николаю I. Небольшая группа журналистов и полицейские переместились в Исаакиевский сквер, где последним удалось выявить несколько "нарушителей". Силовики схватили мужчину, громко требовавшего мира. Еще под раздачу попали участники гендер-пати. Это такой формат вечеринки, где будущие родители узнают пол своего ребенка. Полицейских привлекли фаеры розового цвета. Отмечать весть о том, что будущие родители ждут девочку, двум девушкам пришлось в полицейском автомобиле. Обращали внимание силовики не только на людей в сквере, но и на объекты благоустройства: правоохранители пристально рассматривали и фотографировали лавку в сквере, на которой была оскорбительная надпись про президента Владимира Путина.

За время акции по площади проехало несколько автомобилей с символикой в поддержку "специальной военной операции" на Украине. Например, автомобиль отечественного производства, на котором вдоль кузова были растянуты георгиевские ленточки с надписью "Все для фронта, все для победы". Образ дополнял флаг Национально-освободительного движения на заднем стекле. Также мимо людей по Синему мосту проехало несколько менее нарядных машин. На капоте одной старой иномарки владелец растянул георгиевскую ленточку. Еще несколько автомобилистов ограничились обычной наклейкой с буквой Z.

К четырем часам в Исаакиевском сквере остались только журналисты, полиция, а также молодожены, которые делали свои первые совместные фотографии на фоне городских достопримечательностей в качестве супружеской пары.

Редкие задержания продолжились в других районах города. Так, на Сенной площади задержали петербурженку Ануш Панину, которая вышла на улицу с пацифистскими плакатами. Еще одну девушку задержали на станции метро "Спортивная". Она пела песни на украинском языке.

На акции 2 апреля снова задержали журналиста ЗАКС.Ру Андрея Окуня. Его выборочно схватили в первые минуты мероприятия, когда он стоял среди журналистов. На предыдущих акциях он также становился первым задержанным среди представителей СМИ. Окунь, как и положено журналисту, находился на акции в яркой светоотражающей жилетке с надписью "пресса" и пресс-картой. Редакционное задание у него также имелось. Чуть позже полицейские задержали журналистку Avtozak LIVE Ангелину Трофименко, на которой был жилет и пресс-карта. Окуня доставили в 43-й отдел полиции. Покинуть отдел ему удалось лишь спустя четыре часа после доставления. У Трофименко похожая ситуация. Avtozak LIVE сообщало, что работники 16-го отдела полиции забрали у журналистки телефон и не пускали адвоката. Ее отпустили около восьми часов вечера. Вместе с ней из полиции отпустили трех художниц. Протоколы на них составлять не стали.





Случившееся расходится с тем, о чем говорил глава петербургский полиции Роман Плугин депутатам Заксобрания в середине марта. Во время доклада Плугин заявлял, что полиция задерживает только тех, кто прикидывается журналистом, а "настоящих" отпускают после короткой проверки.

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо"* в Петербурге полиция задержала не менее 78 человек. Больше половины из них доставили в 43-й отдел полиции Петроградского района. Всего в России в этот день задержали более 200 человек.































*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

Константин Леньков