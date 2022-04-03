Москвич получил на руки протокол о дискредитации армии из-за "патриотической" цитаты Льва Толстого

Житель Москвы, задержанный днём ранее, 2 апреля, на пацифистской акции, получил протокол о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП) из-за цитаты Льва Толстого, пишет "ОВД-Инфо"*.

"Патриотизм – отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Патриотизм есть рабство", – написал когда-то литератор.

Силовики, составившие на москвича протокол, уверены, что Толстой в своё время "жёстко критиковал правящий режим" и "оправдывал насилие при социальном взрыве", поэтому действия задержанного Никитина А.Н. представляют собой ничто иное как "призыв к свержению действующей власти".

Следует напомнить, что не так давно петербургский коммунист Алексей Филиппов был оштрафован за публикацию "ВКонтакте" картинки с цитатой французского писателя Жана-Поля Сартра. Фраза философа - критика в адрес антикоммунистов. Районный суд решил, что цитата возбуждает вражду.

О том, как прошла акция 2 апреля в Петербурге, – читайте в материале ЗАКС.Ру.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов