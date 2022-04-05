Навальный обжаловал приговор в Лефортовском суде

Политик Алексей Навальный обжаловал приговор Лефортовского суда Москвы по делам о мошенничестве и оскорблении судьи, сообщил 5 апреля "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Выездной процесс по обоим делам проходил в покровской ИК-2 и завершился 22 марта. Судья Маргарита Котова посчитала оппозиционера виновным и приговорила к девяти годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 миллиона рублей.

При этом судья оставила без внимания тот факт, что один из потерпевших в ходе заседания отказался от претензий к Навальному, а свидетель со стороны обвинения Федор Горожанко заявил о давлении со стороны следствия. После оглашения приговора защита оппозиционера заявила о планах обжаловать приговор.

За несколько дней до вынесения приговора стало известно, что судья Котова получила повышение в Мосгорсуд.

В конце марта Верховный суд отказал Навальному в рассмотрении кассационной жалобы на изменение условного срока по делу "Ив Роше" на реальный.