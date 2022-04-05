На суде по делу Коваля зачитали показания главврачей и понятых

Выборгский районный суд 5 апреля продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Петербурга Романа Коваля, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Экс-парламентария обвиняют в получении взяток от предпринимателей, деньги от бизнесменов Ковалю якобы передавал его помощник Андрей Гришин.

Гришина сотрудники правоохранительных органов задержали первым, а уже затем поехали за тогда ещё депутатом. О том, как проходили оперативные действия по передаче денег и задержании Гришина, сказано в протоколах понятых. Их показания на заседании 5 апреля зачитал прокурор.

⁃ С того места, где мы стояли, нам было видно место парковки автомобиля Mitsubishi Outlander, который был припаркован между двумя другими автомобилями. <…> В 13 часов, более точного времени назвать не могу, я увидел: белый автомобиль Mitsubishi Outlander начал движение, как я понял, собираясь выехать с парковки. К нему побежали сотрудники ФСБ в масках. Также я услышал крики: "Стой!". Также я увидел, что сотрудники ФСБ остановили автомобиль Mitsubishi, разбили стекла в передних дверях автомобиля, после чего тот прекратил своё движения, - зачитал прокурор слова понятого Евгения Родина.

Аналогичные слова озвучил прокурор из показаний другого понятого. Помимо этого, 5 апреля в суде зачитали показания главных врачей Госпиталя для ветеранов войн Максима Кабанова и роддома №17 Антона Михайлова, а также сотрудников этих медорганизаций. Руководители госпиталя и роддома рассказали о знакомстве с Михаилом Лихолетовым. По озвученным показаниям Кабанова, он с предпринимателем знаком примерно с 2015 года, когда тот был представителем одного из поставщиков. А с Ковалем познакомился, когда в медучреждении лечились его родственники, следует из показаний начальника ГВВ. По озвученным словам Кабанова, он не получал никаких вознаграждений за заключённые контракты и не знает, получали ли их Коваль с Гришиным.

Согласно прочитанным прокурором показаниям Михайлова, он с Лихолетовым познакомился на концерте для медработников, где предприниматель играл на пианино. Руководитель роддома тоже утверждал, что никаких вознаграждений не получал и не знает о подобных "подарках" Ковалю с Гришиным.

Прокурор также озвучил показания Дениса Чебыкина, на фирму которого, как считает следствие, Коваль записал автомобиль, полученный от Лихолетова в качестве вероятной взятки. Согласно озвученным словам Чебыкина, Коваля он знает давно: вместе учились, женат на его сестре. А вот зачем записывать на компанию машину и откуда она взялась, Чебыкин не знал, зачитала прокурор.

Не допрошенными остаются еще несколько свидетелей. Их решили пригласить на заседание суда 12 апреля.

В конце заседания 5 апреля судья Анна Пронина сообщила Ковалю, что в суд в очередной раз поступил запрос от Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел. Они просят предоставить все возможные процессуальные документы в отношении экс-депутата, сказала судья.

⁃ Они просят: "в связи с необходимостью принятия решения о дальнейшем прохождении службы", - сказала судья.

Она поинтересовалась у Коваля, как он связан с вузом. Бывший парламентарий пояснил, что работал там до избрания депутатом. Сейчас его полномочия считаются приостановленными, отметил Коваль.

София Саттарова