Дело Коваля в суде: Показания главврачей

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Руководители Покровской больницы и Городского перинатального центра № 1 дали свидетельские показания по делу бывшего депутата ЗакСа Романа Коваля. Его обвиняют в получении взяток в особо крупных размерах после содействия в выделении бюджетных средств медорганизациям.

Рассмотрение уголовного дела бывшего депутата-единоросса Романа Коваля возобновилось в Выборгском районном суде после перерыва в три недели. Длительная пауза была вызвана болезнью судьи Анны Прониной. 8 февраля продолжили допрос свидетелей. Свои показания дали три сотрудника двух медицинских учреждений города, упоминающихся в материалах дела: Городской покровской больницы и Городского перинатального центра № 1 (бывший роддом № 18).

Почему и кого судят

Коваля, напомним, обвиняют в получении "откатов" от двух предпринимателей, один из которых занимается поставкой медицинского оборудования, а другой - лифтов. Якобы депутат вносил свои предложения к коллективной депутатской поправке в бюджет города. Согласно этим предложениям, средства из казны шли в различные медучреждения, те объявляли конкурсы, в которых побеждали нужные бизнесмены, считает обвинение. Экс-депутат согласен, что преступил закон, но требует, чтобы его судили не за взятку, а по статье о мошеннических действиях. ЗАКС.Ру подробно рассказывал об обвинениях в адрес Коваля и позиции защиты. Отметим, что механизм депутатской поправки - то есть возможности парламентариев распоряжаться частью бюджета по своему усмотрению - был упразднен в начале нового, седьмого созыва ЗакСа.

До трехнедельного перерыва перед Выборгским судом выступил руководитель ООО "Рубин" Антон Сидоров. Обвинение считает его одним из бизнесменов, которые передавали деньги депутату. Сидорова и самого привлекли как обвиняемого в даче крупной взятки. Его дело начал рассматривать Октябрьский районный суд. Формально процесс открыт, но судья Ирина Керро не пускает на него прессу, ссылаясь на ситуацию с коронавирусом.

Поставщик за фортепьяно

Первой после возобновления рассмотрения дела Коваля свидетельские показания дала Галина Григоренко, главный врач Городского перинатального центра № 1. Ранее это медицинское учреждение называлось роддом № 18. Как выяснилось на предыдущих заседаниях, обвинение считает, что руководитель этой и других медорганизаций письменно попросили Коваля и его коллег Бориса Ивченко и Константина Чебыкина о помощи с выделением бюджетных средств на приобретение необходимого оборудования. Ивченко ходатайствовал о материальной поддержке роддома №18. Чебыкин - Покровской больницы. К ним у силовиков претензий не возникло. Следствие не считает, что эти парламентарии были в курсе и участвовали в коррупционных схемах.

Главврач Григоренко пояснила суду, что в разные годы писала письма и другим депутатам шестого созыва ЗакСа. В том числе спикеру Вячеславу Макарову, председателю бюджетно-финансового комитета Максиму Яковлеву и единороссу Анастасии Мельниковой. По словам свидетельницы, для бюджетного медицинского учреждения это стандартная процедура - просить деньги на удовлетворение своих потребностей у комитета по здравоохранению и городского парламента. Ответов на эти обращения, как правило, не приходит, посетовала главврач.

- В среднем из десяти таких хотелок и просилок удовлетворяют две. Не всегда в полном объеме, - рассказала Григоренко.

Тем не менее, из показаний свидетельницы стало известно, что с Ковалем она была знакома лично. Ориентировочно в 2018-2019 годах - более точное время Григоренко назвать не смогла - депутат посещал главврача медучреждения. Его жена была беременна и единоросс хотел договориться, чтобы роды прошли в роддоме № 18.

Еще раньше Григоренко пересекалась с Михаилом Лихолетовым, владельцем или партнером фирм, которые, как следует из материалов дела, заключали контракты и поставляли оборудование, благодаря депутатским поправкам. Именно с признательных показаний этого бизнесмена началось уголовное дело в отношении бывшего единоросса.

По словам Григоренко, первое ее знакомство с Лихолетовым было шапочным. В 2016 году она вела концерт "Врачи - врачам", а будущий контрагент роддома № 18 играл там на фортепьяно.

- Он действительно хорошо играет на фортепьяно, - оценила свидетельница. - Концерт шел два часа, и мы какое-то время проводили вместе за кулисами.

Когда спустя три года Лихолетов появился в ее кабинете, она не сразу вспомнила, откуда знает этого человека, призналась главврач. В кабинет бизнесмена привел Коваль, вспомнила Григоренко, своего спутника депутат представил поставщиком медоборудования.

- Ну хорошо, замечательно. Таких поставщиков приходит много ко мне в кабинет. Если вы хотите с нами работать - пожалуйста, идите в контрактную службу, - пересказала свои впечатления Григоренко.

Впоследствии подконтрольная Лихолетову "Оптовая медицинская компания" (ОМК) оказалась единственным участником конкурса на поставку реанимационного комплекса для недоношенных детей. Все необходимое оборудование было предоставлено за 10,140 млн рублей. Деньги роддом получил по депутатской поправке, подтвердила свидетельница. Однако она заявила, что не может достоверно сказать, с помощью кого именно из парламентариев были получены эти деньги.

"Депутатские" деньги до медучреждений доводятся по распоряжению комитета по здравоохранению, уточнила Григоренко, причем исполнительная власть может и не удовлетворить потребность. Адвокат Коваля Игорь Резонов поинтересовался, может ли парламентский корпус повлиять на решение комитета.

- Не знаю. Сомневаюсь, - ответила свидетельница.

На вопрос, участвуют ли вообще депутаты ЗакСа в цепочке "определение потребности - определение примерной цены - согласование с комитетом по здравоохранением - подписание соглашения", Григоренко ответила отрицательно.

- Никоим образом. Единственное, что я обращаюсь в БФК, когда у меня образуется по поправке экономия, я понимаю, что она значимая. Мы просим оставить эту экономию за учреждением и согласовать ту или иную закупку, - добавила свидетельница.

"Не запоминаю эти фамилии"

Следом на вопросы участников процесса ответила главный врач Покровской больницы Марина Бахолдина. С Ковалем лично она не знакома, но, как и коллега, письма о нужде в дополнительном финансировании народным избранникам и чиновникам пишет давно и регулярно. Главврач вспомнила, что из депутатов прошлого созыва обращалась к Макарову, Мельниковой и Чебыкину. Последнего - он представляет в ЗакСе Василеостровский район, где и находится медучреждение, - Бахолдина в конце 2018 года просила о содействии в выделении средств на покупку моечно-дезинфицирующего репроцессора.

Деньги были выделены, и больница в 2019 году устроила электронный аукцион. В конкурсе снова участвовала одна компания - "Медкрона", принадлежащая предпринимателю Антону Терещенкову. Бывший партнер Терещенкова Антон Туманов ранее сообщил суду, что их знакомый Лихолетов рассказал об этом аукционе за месяц до его назначения.

Свидетельница Бахолдина дать подробную информацию об учредителях поставщика не смогла.

- Я подписываю порядка 700 контрактов в год. Честно говоря, не запоминаю эти фамилии, - призналась главврач Покровской больницы. - Главное, что были выделены деньги и они были потрачены.

Бахолдина подтвердила, что в 2016-2018 годах одна из компаний Лихолетова оказывала услуги Покровской больнице. Однако о связях бизнесмена с "Медкроной" свидетельнице ничего не известно.

Сторона защиты поинтересовалась, может ли депутат повлиять на конкурсные процедуры и определение победителя аукциона.

- Да нет, конечно. Даже я не могу, я не член комиссии, - ответила главврач.

Консультант Александра

В конце заседания вернулись к вопросу освоения средств от депутатских поправок Городским перинатальным центром № 1 (ранее - роддом № 18). Для дачи показаний пригласили работника контрактной службы этого учреждения Юлию Дьячук. Она рассказала, что Коваль ей лично не знаком, а вот с Лихолетовым свидетельница пересекалась. В первой половине 2019 года его представила главврач Галина Григоренко.

- Галина Викторовна привела его в мой кабинет, сказала: "Познакомьтесь, это Михаил. Обменяйтесь контактами". К ней обычно по вторникам приходят посетители, представители компаний. Представляют свою продукцию, - рассказала свидетельница. - Все считают, что надо попасть на прием главврача, чтобы получить контракт. Но у нас же всё через конкурс.

В декабре 2019 года контакт Лихолетова Дьячук пригодился. Она обратилась к предпринимателю с просьбой проконсультировать ее по поводу текста технического задания к конкурсу на поставку реанимационного комплекса. Бизнесмен, по словам сотрудницы медучреждения, согласился помочь, но содействовал не лично, а свел с некой Александрой. Общалась с ней свидетельница только через электронную почту.

- Она посмотрела наше техническое задание и сказала, что да, оно соответствует. Меня в большей степени интересовала комплектация. Характеристики, которые нам нужны, - частота, импульсы - это нам медики дают, а меня интересуют обычно шнуры, переходники - чтобы был комплект, чтобы все работало, - рассказал Дьячук.

Позже Александра помогла и с составлением коммерческого предложения. Когда в конкурсе победила компания Лихолетова ОМК, оказалось, что Александра там работает.

- Она предоставляла нам банковские гарантии. Я поняла, что она сотрудник компании, которая выиграла, - рассказала свидетельница. - Не знаю, сотрудник ли юридически. Но представляет интересы этой компании.

Дьячук уверяет, что ей заранее не было известно и о связях с ОМК того бизнесмена, с которым она обменялась контактами в первой половине 2019 года.

- Я даже тогда не знала его фамилию. Знала, что это Михаил. Фамилия Лихолетов мне ни о чем не говорила, - заявила свидетельница.

Не смогла она поделиться и более подробной информацией о личности загадочной Александры.

- Фамилия Киреева вам ни о чем не говорит? - поинтересовался адвокат Резонов.

- Нет, - уверенно ответила свидетельница.

Процесс возобновится 22 февраля. Свои показания дадут новые свидетели. Кто именно - пока неизвестно. Представитель прокуратуры пообещал, что позже предоставит участникам процесса список тех, кого хотел бы вызвать на следующее заседание.

Сергей Еремеев