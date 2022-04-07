Обвинение просит обязательные работы для петербуржца, обвиненного в оправдании нацизма из-за фото Краснова

Государственное обвинение запросило 300 часов обязательных работ для петербуржца Георгия Громады, которого обвиняют в реабилитации нацизма, о чем сообщила объединенная пресс-служба городских судов. По версии силовиков, фигурант уголовного дела загрузил на сайт мемориальной акции "Бессмертный полк" фотографию Петра Краснова, воевавшего на стороне нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны.

В пятницу 8 апреля Громада, который признал вину и раскаялся в содеянном, должен будет произнести последнее слово. Мужчина просил о рассмотрении дела в особом порядке, но получил отказ. Адекватным наказанием для себя он считает общественные работы.

Накануне стало официально известно о девяти однотипных делах, возбужденных в Петербурге из-за публикаций на сайте "Бессмертного полка" в мае 2020 года фотографий нацистских преступников.