ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:49

Полиция задержала одного из напавших на главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова

фото ЗакС политика Полиция задержала одного из напавших на главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова

Правоохранители задержали одного из мужчин, напавших на главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, сообщают телеграм-канал "112" и ТАСС.

В нападении, по данным издания, участвовали двое: они проникли в вагон поезда Москва-Самара, в котором ехал Муратов, под видом провожающих. Одному удалось попасть в купе к журналисту и облить его красной масляной краской.

Ответственность за произошедшее взял на себя телеграм-канал "Союз Z десантников".

Мужчина, обливший краской главреда "Новой", во время нападения крикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов".

Как итог, у Нобелевского лауреата мира диагностировали ожог глаз и конъюнктивы.

фото: Novaya Gazeta. Europe


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама