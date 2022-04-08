Полиция задержала одного из напавших на главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова

Правоохранители задержали одного из мужчин, напавших на главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, сообщают телеграм-канал "112" и ТАСС.

В нападении, по данным издания, участвовали двое: они проникли в вагон поезда Москва-Самара, в котором ехал Муратов, под видом провожающих. Одному удалось попасть в купе к журналисту и облить его красной масляной краской.

Ответственность за произошедшее взял на себя телеграм-канал "Союз Z десантников".

Мужчина, обливший краской главреда "Новой", во время нападения крикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов".

Как итог, у Нобелевского лауреата мира диагностировали ожог глаз и конъюнктивы.

фото: Novaya Gazeta. Europe