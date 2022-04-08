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Новости 12:08

В закрытом госпитале в "Ленэкспо" частично уничтожат имущество

фото ЗакС политика В закрытом госпитале в "Ленэкспо" частично уничтожат имущество

Администрация Петербурга намерена уничтожить часть имущества закрытого госпиталя  в "Ленэкспо", говорится в проекте постановления, опубликованного 7 апреля на сайте Смольного. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно тексту пояснительной записки к документу, в 2020 году власти Петербурга перевели более 1,3 миллиарда рублей на проведение строительно-монтажных работ в "Ленэкспо" и на закупку оборудования. Теперь же "часть указанного движимого имущества необходимо уничтожить в связи со значительным снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и нецелесообразностью его дальнейшего использования", говорится в документе.

Какое именно имущество подлежит уничтожению, неизвестно. При этом в тексте пояснительной записки указывается на невозможность его признания "в установленном порядке непригодным для дальнейшего использования", чем объясняется необходимость принятия соответствующего решения в отдельном порядке.

Временный госпиталь в "Ленэкспо" окончательно прекратил свою работу 14 марта. Как сообщалось, персонал после этого ждало распределение по основным местам работы, а освободившиеся корпуса — проведение дезинфекции.


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