В закрытом госпитале в "Ленэкспо" частично уничтожат имущество

Администрация Петербурга намерена уничтожить часть имущества закрытого госпиталя в "Ленэкспо", говорится в проекте постановления, опубликованного 7 апреля на сайте Смольного. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно тексту пояснительной записки к документу, в 2020 году власти Петербурга перевели более 1,3 миллиарда рублей на проведение строительно-монтажных работ в "Ленэкспо" и на закупку оборудования. Теперь же "часть указанного движимого имущества необходимо уничтожить в связи со значительным снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и нецелесообразностью его дальнейшего использования", говорится в документе.

Какое именно имущество подлежит уничтожению, неизвестно. При этом в тексте пояснительной записки указывается на невозможность его признания "в установленном порядке непригодным для дальнейшего использования", чем объясняется необходимость принятия соответствующего решения в отдельном порядке.

Временный госпиталь в "Ленэкспо" окончательно прекратил свою работу 14 марта. Как сообщалось, персонал после этого ждало распределение по основным местам работы, а освободившиеся корпуса — проведение дезинфекции.