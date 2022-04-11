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Оборудование из закрытого госпиталя в "Ленэкспо" распределят по больницам Петербурга

фото ЗакС политика Оборудование из закрытого госпиталя в "Ленэкспо" распределят по больницам Петербурга

Оборудование закрытого временного госпиталя в "Ленэкспо" распределят по медучреждениям Петербурга, сообщила 11 апреля "Фонтанка" со ссылкой на комитет по здравоохранению. Ранее стало известно о планах частично уничтожить госпитальное имущество, однако одно другому не помешает, уточнили в комздраве.

"Все имущество, которое может быть использовано в других медицинских учреждениях, будет передано туда и продолжит существование", — заверили чиновники. Необходимость особого порядка списания и уничтожения имущества из госпиталя в комздраве объяснили особенностями создания временного госпиталя на территории и в помещениях коммерческого собственника ООО "Ленэкспо".

"Этот порядок не определяет сроков существования объектов и не устанавливает, какое имущество подлежит уничтожению", — уточнили в комитете и добавили, что в настоящее время госпиталь продолжает существовать в режиме консервации, решения о продлении аренды нет.


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