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Песков отказался отвечать на вопросы о срочниках на "Москве"

фото ЗакС политика Песков отказался отвечать на вопросы о срочниках на "Москве"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопросы журналистов о том, имелись ли военнослужащие по призыву на утонувшем крейсере "Москва", сообщил 19 апреля ТАСС. Соответствующий ответ прозвучал после просьбы прокомментировать сообщения в соцсетях от имени граждан, которые говорят, что их сыновья служили на "Москве" и пропали.

"Все взаимодействие только по линии Министерства обороны. Всю информацию в этом плане выдает Министерство обороны, и здесь мы не уполномочены чего-то сообщать", — высказался Песков.

Аналогичным образом он прокомментировал и слова главы МИД Сергея Лаврова о начале второй фазы спецоперации на Украине. "В Министерство обороны [обращайтесь]", — посоветовал представитель Кремля.

Крейсер "Москва" затонул 14 апреля в Черном море после пожара, вызванного детонацией боезапаса, ранее сообщили в Минобороны. Корабль являлся флагманом Черноморского флота. После затопления в Кремле объявили, что президент Владимир Путин не планирует проводить совещания с военными из-за произошедшего.

В начале марта Путин заявил о том, что срочники не задействованы в проведении спецоперации на Украине. Буквально на следующий день после этого Минобороны признало "несколько фактов" присутствия военнослужащих срочной службы на территории соседнего государства.


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