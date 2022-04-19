ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:12

Фонтанка и Мойка пополнили список водных путей регионального значения

фото ЗакС политика Фонтанка и Мойка пополнили список водных путей регионального значения

Несколько рек и каналов Петербурга вошли в список водных путей регионального значения, сообщила 19 апреля "Фонтанка" со ссылкой на официальный портал правовых актов. Распоряжение об этом подписал в субботу премьер-министр Михаил Мишустин.

В перечень вошли реки Фонтанка и Мойка, а также канал Грибоедова, Крюков канал, Зимняя канавка, Кронверкский пролив и река Ждановка.

До выхода распоряжения указанные реки и каналы являлись водными путями Петербурга. Подобный статус не был подтвержден на федеральном уровне, что лишало городское правительство ряда возможностей контроля за рынком и наказания нарушителей.

Напомним, в понедельник в Петербурге началась навигация по рекам и каналам. В Смольном уточнили, что выход на воду будет открыт исключительно тем перевозчикам, которые утвердили стандарт безопасной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере перевозок пассажиров водным транспортом.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама