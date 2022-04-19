Фонтанка и Мойка пополнили список водных путей регионального значения

Несколько рек и каналов Петербурга вошли в список водных путей регионального значения, сообщила 19 апреля "Фонтанка" со ссылкой на официальный портал правовых актов. Распоряжение об этом подписал в субботу премьер-министр Михаил Мишустин.

В перечень вошли реки Фонтанка и Мойка, а также канал Грибоедова, Крюков канал, Зимняя канавка, Кронверкский пролив и река Ждановка.

До выхода распоряжения указанные реки и каналы являлись водными путями Петербурга. Подобный статус не был подтвержден на федеральном уровне, что лишало городское правительство ряда возможностей контроля за рынком и наказания нарушителей.

Напомним, в понедельник в Петербурге началась навигация по рекам и каналам. В Смольном уточнили, что выход на воду будет открыт исключительно тем перевозчикам, которые утвердили стандарт безопасной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере перевозок пассажиров водным транспортом.