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Новости 14:42

В России отменили проверки вузов в 2022 году

фото ЗакС политика В России отменили проверки вузов в 2022 году

Минобрнауки отменило проведение плановых и внеплановых проверок российских вузов в 2022 году, рассказал 21 апреля глава ведомства Валерий Фальков. Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями высшего образования.

"У нас введен мораторий правительством РФ на проверки вузов. Речь идет о плановых и внеплановых проверках, которые в 2022 году проводиться не будут", — процитировало слова министра РИА "Новости".

Ранее Фальков допустил возможность увеличения количества бюджетных мест в аспирантуре и магистратуре российских вузов.


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