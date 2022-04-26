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Петербургские градозащитники пожаловались Никите Михалкову на "вакханалию" чиновников

фото ЗакС политика Петербургские градозащитники пожаловались Никите Михалкову на "вакханалию" чиновников

Петербургские активисты и градозащитники обратились к кинорежиссеру и общественному деятелю Никите Михалкову с объемным открытым письмом, опубликованным в паблике движения "Центральный район за комфортную среду обитания". Авторы послания, признавая влияние и популярность Михалкова, считают, что через него можно эффективнее, чем напрямую, достучаться до лиц, принимающих градостроительные решения. Наблюдаемые в городе процессы активисты воспринимают как "вакханалию" и осмысленное уничтожение его культурного наследия.

"Будто те, кто подсознательно опасается, что временам чиновничьего беспредела приходит конец, торопятся, боясь не успеть, стараясь напоследок как можно больше нахапать, напакостить, разрушить", - говорится в тексте.

По мнению его составителей, КГИОП часто преследует со строительными компаниями общие интересы, тогда как законодательство в части градозащиты все чаще не способно реализации этих интересов помешать.

"Большинство так называемых охранных зон на деле оказываются не просто лазейками, а воротами, в которые свободно проходит строительная техника, оставляя после себя на месте исторических зданий груды битых кирпичей", - считают обратившиеся к режиссеру.

Среди примеров, возмущающих градозащитное сообщество, называются пожар в здании Невской мануфактуры, за которым авторы обращения видят злой умысел, снос бань Екимовой на Петроградской стороне, снос павильонов "Ленэкспо", а также строительство жилого комплекса в Мытном дворе. А самый вопиющий пример для авторов обращения к Михалкову - это снос манежа лейб-гвардии Финляндского полка на Васильевском острове, заслуживающий в их глазах уголовного преследования для тех, кто сделал возможным демонтаж исторического памятника.

"Это не что иное, как попытка предать забвению победы русского оружия и даже покушение на память о подвиге блокадного Ленинграда, ведь в годы войны в этом здании работал хлебозавод, кормивший горожан, стоявших насмерть, защищая свой город перед лицом германского фашизма", - гласит одно из заявлений, заключенных в письме.

Кинорежиссера и публициста просят вмешаться в ситуацию с охраной петербургских памятников и передать информацию руководству страны.

Фото: Бесогон.ТВ / YouTube (скриншот)


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