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Новости 11:19

В российском МИД сетуют на сложности в деле об убийстве трех журналистов в ЦАР

фото ЗакС политика В российском МИД сетуют на сложности в деле об убийстве трех журналистов в ЦАР

Расследование убийства трех российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуeва и Кирилла Радченко, случившегося летом 2018 года в Центральноафриканской республике, полно трудностей, признал замглавы МИД Михаил Богданов. Как и раньше сообщали российские официальные лица, дело не "разваливается", однако его ход тормозят некоторые важные факторы. Например, перед трагедией журналисты не контактировали с российскими властями.

"Они не вставали на консульский учет, никто не знал, зачем они там находятся", - приводит слова Богданова "Интерфакс".

Поскольку у соотечественников в принципе нет обязанности вставать на консульский учет, ведомство и сегодня не имеет представления, сколько их сегодня на территории ЦАР и чем они занимаются. Между тем, по словам Богданова, "обстановка в этой стране была и остается весьма сложной". Несмотря на приведенный аргумент, чиновник обещает, что расследование убийства россиян обязательно доведут до конца.

Напомним, что трех журналистов, планировавших снять документальный фильм о деятельности одного из частных военных формирований, расстреляли на территории африканского государства 30 июля 2018 года. Обстоятельства происшествия остаются не до конца ясными.


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