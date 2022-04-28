ЗакС вновь не захотел разрешить отмечать велодорожки на Генплане

Велосипедные дорожки не будут отображены в проекте нового Генерального плана Петербурга. Включить проектируемые веломаршруты в документ 28 апреля попросила фракция "Справедливая Россия - За правду" на заседании ЗакСа.

Они заявили, что это поможет городу развивать велосипедные маршруты. По словам эсеров, подобная практика есть в Нью-Йорке, в Буэнос-Айресе, в Копенгагене и других мегаполисах. Представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко предложение не поддержал.

- Мы будем с велодорожками завязаны на Генплан. Это ограничит возможность их сооружения, - объяснил Сухенко.

За поправку проголосовали только семь депутатов. Трое воздержались, двое высказались против.

Напомним, это не первая попытка добиться отображения схемы велодорожек в Генплане. ЗакС уже отказывал в этом депутату Михаилу Амосову в июне 2021 года.

Сергей Еремеев