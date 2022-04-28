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Новости 12:40

Независимую алтайскую газету "Листок" вновь оштрафовали на 300 тысяч рублей

фото ЗакС политика Независимую алтайскую газету "Листок" вновь оштрафовали на 300 тысяч рублей

Независимая алтайская газета "Листок", чей издатель Сергей Михайлов пребывает в СИЗО в рамках уголовного дела о фейках про российскую армию, получила новый штраф в размере 300 тысяч рублей, информирует пресс-служба суда Горно-Алтайска.

По версии суда, материал главреда газеты Виктора Рау "Нюрнберг 2.0" содержит в себе призывы к санкциям в отношении РФ - это, напомним, административная статья. В материале содержалась ссылка на бот, куда предлагалось сообщать о чиновниках, поддерживающих "спецоперацию".

После ареста Михайлова работа "Листка" была приостановлена. Прокуратура запрещает алтайским типографиям печатать газету.

Ранее "Листок" и её директора оштрафовали на 400 тысяч рублей по делам о дискредитации ВС РФ.


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