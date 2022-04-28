Независимую алтайскую газету "Листок" вновь оштрафовали на 300 тысяч рублей

Независимая алтайская газета "Листок", чей издатель Сергей Михайлов пребывает в СИЗО в рамках уголовного дела о фейках про российскую армию, получила новый штраф в размере 300 тысяч рублей, информирует пресс-служба суда Горно-Алтайска.

По версии суда, материал главреда газеты Виктора Рау "Нюрнберг 2.0" содержит в себе призывы к санкциям в отношении РФ - это, напомним, административная статья. В материале содержалась ссылка на бот, куда предлагалось сообщать о чиновниках, поддерживающих "спецоперацию".

После ареста Михайлова работа "Листка" была приостановлена. Прокуратура запрещает алтайским типографиям печатать газету.

Ранее "Листок" и её директора оштрафовали на 400 тысяч рублей по делам о дискредитации ВС РФ.