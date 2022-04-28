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Новости 14:48

Бастрыкин поручил "изучить и проанализировать" книги украинского журналиста Гордона

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил "изучить и проанализировать" книги украинского журналиста Гордона

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался содержимым книг украинского журналиста Дмитрия Гордона, поручив своим подчинённым изучить изложенную в них информацию.

В отношении Гордона, напомним, СК ранее возбудил ряд уголовных дел о фейках про российскую армию, о разжигании ненависти и о призывах к развязыванию войны.

Бастрыкин отметил, что книги украинского журналиста до сих пор можно приобрести в отечественных магазинах, что беспокоит некоторых жителей, которые призывают СК  "дать правовую оценку данному факту". 

"В рамках расследования будут изучены доводы обращений и проведен анализ содержания указанных книг, по результатам которого следователи дадут правовую оценку законности их распространения на территории России", - отчитались в Следкоме.

Дмитрий Гордон, напомним также, в начале апреля пополнил список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.


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