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Новости 12:59

На безопасное проживание российских журналистов в Финляндии местный фонд направил 30 тысяч евро

фото ЗакС политика На безопасное проживание российских журналистов в Финляндии местный фонд направил 30 тысяч евро

Финский фонд Helsingin Sanomat, решивший поддержать уехавших из своей страны российских журналистов, выделил для их безопасного проживания 30 тысяч евро. Об этом пишет национальное издание Yle. В заявлении указывается, что переезд многих российских медиаработников следует воспринимать как вынужденную эмиграцию.

"Одна из миссий фонда Helsingin Sanomat – отстаивать свободу слова и свободу прессы. Российские власти сделали практически невозможной работу независимых СМИ и журналистов. За публикацию фейков о [спецоперации] журналистам грозит до 15 лет лишения свободы", - напомнили в фонде.

Выделенными средствами распорядится организация Artists at Risk.

Напомним, с начала марта в России массово закрываются и блокируются независимые медиапроекты, которые освещают военную спецоперацию на Украине не так, как того требуют органы власти. Более того, на граждан заводят все больше дел по статьям о дискредитации армии (20.3.3 КоАП) и фейках об армии (207.3 УК), фигурантами которых становятся в том числе и журналисты. 


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