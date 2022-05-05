Суд оштрафовал псковского "яблочника" за репост акции Марины Овсянниковой на Первом канале

Псковский городской суд оштрафовал местного муниципального депутата Николая Кузьмина на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщило 5 мая псковское "Яблоко" в своей группе в соцсети "ВКонтакте".

"Нарушением со стороны политика признали размещение фрагмента эфира Первого канала с антивоенной акцией Марины Овсянниковой и комментарий к нему", — уточнили в партии причину штрафа. Ранее за аналогичный репост суд оштрафовал главу местного "Яблока" Льва Шлосберга.

В апреле Кузьмин был задержан в вагоне поезда по подозрению в дискредитации армии и демонстрации запрещенной символики.

Марина Овсянникова стала известна благодаря своей акции в эфире Первого канала, где тогда работала. В середине марта она появилась перед камерами с пацифистским плакатом во время выпуска новостей. Позже ее уволили с работы, в апреле сообщалось о том, что Овсянникова трудоустроилась в немецкоязычное издание Die Welt.

Фото: Николай Кузьмин/ "ВКонтакте"