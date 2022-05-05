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Суд оштрафовал псковского "яблочника" за репост акции Марины Овсянниковой на Первом канале

фото ЗакС политика Суд оштрафовал псковского "яблочника" за репост акции Марины Овсянниковой на Первом канале

Псковский городской суд оштрафовал местного муниципального депутата Николая Кузьмина на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщило 5 мая псковское "Яблоко" в своей группе в соцсети "ВКонтакте".

"Нарушением со стороны политика признали размещение фрагмента эфира Первого канала с антивоенной акцией Марины Овсянниковой и комментарий к нему", — уточнили в партии причину штрафа. Ранее за аналогичный репост суд оштрафовал главу местного "Яблока" Льва Шлосберга.

В апреле Кузьмин был задержан в вагоне поезда по подозрению в дискредитации армии и демонстрации запрещенной символики.

Марина Овсянникова стала известна благодаря своей акции в эфире Первого канала, где тогда работала. В середине марта она появилась перед камерами с пацифистским плакатом во время выпуска новостей. Позже ее уволили с работы, в апреле сообщалось о том, что Овсянникова трудоустроилась в немецкоязычное издание Die Welt.

Фото: Николай Кузьмин/ "ВКонтакте"


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