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Новости 21:08

Более 1 700 дел завели в России по статье о дискредитации армии

фото ЗакС политика Более 1 700 дел завели в России по статье о дискредитации армии

По меньшей мере 1 731 административное дело было заведено в России по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП РФ) с момента ее появления, подсчитал 5 мая проект "ОВД-Инфо"*.

"Мы собираем данные с сайтов судов, системы ГАС "Правосудие", пресс-релизов МВД и из сообщений, которые поступают на нашу горячую линию — и исключаем дубли", — рассказали правозащитники.

В начале марта законопроект об ответственности за фейки об армии преодолел за день три чтения в Госдуме и получил одобрение Совета Федерации, а затем получил подпись президента Владимира Путина. Последствия этого не заставили себя ждать: норма заработала практически сразу, так что вскоре появились сведения о первых заведенных по ней делах. В Петербурге о первом деле по статье 20.3.3 КоАП стало известно 7 марта.

*Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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