Главред "Базы" Могутин покинул издание

Главный редактор "Базы" Никита Могутин сообщил 6 мая в своем Telegram-канале об увольнении. По его словам, оно произошло еще в конце февраля.

Решение об уходе Могутин назвал "чертовски сложным", но уточнил, что оно созрело задолго до начала спецоперации на Украине. Журналист отметил, что с началом спецоперации "вновь загорелся", однако не смог работать с учетом новых ограничений.

"Новые законы и ограничения для журналистов быстро показали мне допустимые пределы освещения темы. И я понял, что в условиях, которые сложились в России для журналистов сейчас, я просто не смогу работать. Мне просто не даются звёздочки вместо слов, а слова сейчас — самый опасный товар на рынке", — написал он.

"Сейчас я нахожусь в свободном космосе", — охарактеризовал Могутин свое нынешнее положение. При этом он отметил, что любит свою профессию и намерен развиваться в ней и дальше.

Сегодня же Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Александра Невзорова*, против которого заведено уголовное дело о фейках об армии (ст. 207.3 УК). Последний находится не в России, но в случае экстрадиции или въезда в страну должен будет отправиться под стражу сроком на два месяца.

*Минюст внес Александра Невзорова* в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Фото: Telegram-канал Никиты Могутина